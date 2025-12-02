Rafael Câmara vai participar de treinos livres na F-1 em 2026, afirma chefão da Ferrari
O pernambucano Rafael Câmara conquistou o título da Fórmula 3 em 2025
Publicado: 02/12/2025 às 09:00
Rafael Câmara, piloto da Fórmula 3 (Divulgação/F3)
Depois de Gabriel Bortoleto em 2025, Rafael Câmara poderá ser o próximo piloto brasileiro a ingressar na Fórmula 1. em entrevista ao portal italiano Autoracer, Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, afirmou que o pernambucano de 20 anos poderá ter chances na escuderia italiana durante os treinos livres em 2026
Durante a temporada, as equipes da F-1 são obrigadas a dar duas chances para pilotos novos em treinos livres. com isso, Câmara terá a oportunidade de dirigir o carro de Lewis Hamilton ou Charles Leclerc. O brasileiro também poderá utilizar bólidos da equipe Haas, parceira da Ferrari.
Frédéric Vasseur descartou a possibilidade da contratação de mais um jovem piloto, demonstrando confiança no trabalho do inglês Oliver Bearman, também de 20 anos, que corre pela Haas nesta temporada. "Não achamos que faça sentido ter tantos jovens pilotos sob contrato conosco."