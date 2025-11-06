Fórmula 1: Hamilton é recebido com samba em Interlagos, mas ignora e passa reto

O Grande Prêmio de São Paulo de 2025 acontece neste final de semana

Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1 (Divulgação/ Scuderia Ferrari)

Heptacampeão mundial de Fórmula 1 e cidadão honorário brasileiro, Lewis Hamilton talvez se enquadre entre as pessoas que não acordam de bom humor pela manhã. Nesta quinta-feira, na sua chegada ao Autódromo de Interlagos para o início do dia de atividades da imprensa, antes do Grande Prêmio de São Paulo, o britânico não se empolgou com uma das maiores tradições do País: o samba.

A organização colocou uma bateria de escola de samba e dançarinas para tocar conforme os pilotos vão chegando.

O batuque começou quando Hamilton desceu do carro, mas o piloto, vencedor em Interlagos nos anos de 2016, 2018 e 2021, não se animou. Ele passou reto sem apreciar a música a seu lado.

Hamilton tenta reverter seu primeiro ano ruim na Ferrari em Interlagos, 21ª etapa do Mundial. Ele já detém o recorde do maior número de corridas pela escuderia sem conseguir um pódio.

Nesta reta final da temporada, a Ferrari briga pela segunda posição no Mundial de Construtores com 356 pontos, um a mais que a Mercedes e 10 a mais que a Red Bull.

Programação do GP de São Paulo de 2025

Sexta, 7/11

11h30 - Treino Livre

15h30 - Classificação Sprint

Sábado, 8/11

11h - Corrida Sprint

15h - Classificação

Domingo, 9/11

14h - Corrida

