Fórmula 1: Hamilton é recebido com samba em Interlagos, mas ignora e passa reto
O Grande Prêmio de São Paulo de 2025 acontece neste final de semana
Publicado: 06/11/2025 às 11:24
Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1 (Divulgação/ Scuderia Ferrari)
Heptacampeão mundial de Fórmula 1 e cidadão honorário brasileiro, Lewis Hamilton talvez se enquadre entre as pessoas que não acordam de bom humor pela manhã. Nesta quinta-feira, na sua chegada ao Autódromo de Interlagos para o início do dia de atividades da imprensa, antes do Grande Prêmio de São Paulo, o britânico não se empolgou com uma das maiores tradições do País: o samba.
O batuque começou quando Hamilton desceu do carro, mas o piloto, vencedor em Interlagos nos anos de 2016, 2018 e 2021, não se animou. Ele passou reto sem apreciar a música a seu lado.
Hamilton tenta reverter seu primeiro ano ruim na Ferrari em Interlagos, 21ª etapa do Mundial. Ele já detém o recorde do maior número de corridas pela escuderia sem conseguir um pódio.
Nesta reta final da temporada, a Ferrari briga pela segunda posição no Mundial de Construtores com 356 pontos, um a mais que a Mercedes e 10 a mais que a Red Bull.
Programação do GP de São Paulo de 2025
Sexta, 7/11
11h30 - Treino Livre
15h30 - Classificação Sprint
Sábado, 8/11
11h - Corrida Sprint
15h - Classificação
Domingo, 9/11
14h - Corrida