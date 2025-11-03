Hamilton nega que projetos pessoais sejam responsáveis por seu desempenho irregular na Ferrari

Ao contrário do que se esperava, Hamilton desembarca no Brasil para a disputa do GP de São Paulo como mero coadjuvante no que diz respeito ao título da temporada

Hamilton, piloto da Ferrari (Divulgação/ Ferrari)

Com um desempenho abaixo do esperado e ainda em busca do seu primeiro pódio pela Ferrari, Lewis Hamilton rechaçou que seus projetos paralelos estejam tirando o foco para buscar melhores resultados nas pistas. Conhecido por liderar diversos empreendimentos, o heptacampeão vem tentando superar um cenário de decepção desde que foi contratado pela escuderia italiana por ainda não conseguir cumprir as expectativas. Diante dos questionamentos de que suas atividades fora da F-1 estariam sendo motivo de "distração", o piloto britânico se defendeu das críticas.

"Não é uma questão de distração. Todo mundo pode se distrair, de uma forma ou outra. É uma forma de como você decide gastar usa energia e criar um senso de equilíbrio. Precisa ter um equilíbrio, não pode trabalhar todas as horas da sua vida. Seria infeliz. Como você encontra coisas que o inspiram e o mantém ativo? Explorar sua criatividade é uma maneira de fazer isso", disse o piloto à Ferrari Magazine.

Entre suas atividades, Hamilton é um dos fundadores da cadeia de restaurantes veganos Neat Burger, tem suas própria equipe X44 na Extreme E, juntou-se ao grupo de proprietários do Denver Broncos, da NFL e ainda criou a marca de bebidas Almave.

Na entrevista, ele aproveitou também para comentar um outro projeto que está liderando. A Mission 44 foi criada para promover a diversidade e melhorar a educação e as chances de aprendizado nas escolas. "O trabalho nunca termina. Tive a sorte de conhecer Nelson Mandela. Ele estava se esforçando e lutando pelos outros", afirmou.

Sobre seus empreendimentos, ele explicou de que forma interage para alavancar seus projetos e cumprir os objetivos. "Em todas as reuniões que tenho com um parceiro em potencial, pergunto a ele o que está fazendo para realmente causar um impacto. Será um desafio enquanto eu viver e também haverá outras lutas no caminho", completou.

Ao contrário do que se esperava, Hamilton desembarca no Brasil para a disputa do GP de São Paulo como mero coadjuvante no que diz respeito ao título da temporada. Ele é apenas o sexto colocado e contabiliza 146 pontos. Charles Leclerc, também da Ferrari, aparece em quinto lugar (210). A liderança do Mundial de pilotos está com Lando Norris, da McLaren. Ele ostenta 357 pontos e tem um a mais que Oscar Piastri, seu companheiro de equipe.