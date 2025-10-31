F1: Ferrari não está disposta a renovar com Hamilton, diz imprensa britânica

Veículo afirma que a relação entre piloto e a cúpula da equipe italiana não é das melhores

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari (CARL DE SOUZA / AFP)

O primeiro ano repleto de dificuldades e de desempenho abaixo do esperado de Lewis Hamilton na Ferrari pode ser determinante para o futuro do piloto na escuderia. Segundo a ESPN, a equipe italiana não deve oferecer uma opção de renovação para o britânico após o fim da temporada 2026.

Apesar de considerar a informação ainda como prematura, a versão britânica da ESPN afirma que a relação entre Hamilton e a cúpula da Ferrari não é das melhores e seria de extrema importância para a decisão da equipe.

Ainda de acordo com a ESPN, a escuderia de Maranello já estaria de olho em um possível substituto para o lugar do heptacampeão da Fórmula 1. O jovem britânico Oliver Bearman, júnior da Ferrari e que atualmente está na Haas, seria a aposta dos italianos.

Após sair da Mercedes, o piloto, que segundo a imprensa italiana já revelou estar insatisfeito, ainda não se encontrou em sua atual equipe. Nesta temporada, Hamilton não subiu ao pódio em nenhuma corrida e ainda bateu o recorde negativo de piloto com maior jejum de pódios na história da escuderia italiana. O britânico é apenas o sexto colocado na classificação geral.

O próximo desafio de Hamilton na Fórmula 1 começa no próximo final de semana, quando disputa o GP do de São Paulo, onde acumula vitórias e, inclusive, conquistas de título mundial.

