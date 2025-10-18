Sauber assume culpa por último lugar de Bortoleto e brasileiro mira prova principal nos EUA

Bortoleto teve sua primeira tentativa no Q1 deletada por passar dos limites da pista e, no fim da atividade, sofreu com o tráfego no circuito de Austin

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Kick Sauber (CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A estreia de Gabriel Bortoleto no GP dos Estados Unidos não foi como o brasileiro esperava. Apesar do bom ritmo da Sauber, que colocou Nico Hülkenberg na quarta posição no grid para a corrida sprint deste sábado, apenas atrás de Red Bull e McLaren, o novato nem sequer registrou tempo na sexta-feira e largará na 20ª e última colocação na prova rápida.

Bortoleto teve sua primeira tentativa no Q1 deletada por passar dos limites da pista e, no fim da atividade, sofreu com o tráfego no circuito de Austin e não conseguiu registrar uma volta rápida antes de o cronômetro zerar. estourar. Após o frustrante desempenho do brasileiro na classificação, a Sauber fez um mea culpa.

"Sinto muito pelo Gabi. Se tivéssemos conseguido acertar naquela primeira volta, o resultado poderia ter sido diferente. Infelizmente, o 'timing' nos pegou de surpresa na segunda volta dele, assim como aconteceu com várias outras equipes", explicou Jonathan Wheatley, chefe da equipe, referindo-se a Yuki Tsunoda, da Red Bull, e Esteban Ocon, da Haas.

"Isso é algo que vamos rever, analisar e aprender. A prioridade nos Estados Unidos continua clara: maximizar nosso potencial de pontuação. Este é um circuito onde ultrapassagens são possíveis, o que significa que precisaremos estar no nosso melhor para defender nossa posição", comentou o chefe da Sauber.

Decepcionado com o 20º posto no grid da corrida sprint, Bortoleto espera utilizar a prova rápida para se familiarizar com a pista e apostar todas as fichas na prova principal, tanto na classificação, neste sábado, quanto na corrida deste domingo

"Infelizmente, não tenho muito a dizer. É obviamente decepcionante, especialmente porque nosso carro estava muito bom durante os treinos

livres", disse o brasileiro. "Usaremos o sprint para aprender mais sobre esta pista e como nosso carro se comporta aqui, antes de nos concentrarmos em entregar resultados na classificação para a corrida principal."

A corrida sprint do GP dos Estados Unidos terá início às 14h (horário de Brasília) deste sábado, antes da classificação para a prova principal, agendada para as 18h no Circuito das Américas, em Austin. A corrida, no domingo, 19ª etapa do Mundial de Fórmula 1, será às 16h.