Norris lidera único treino livre nos EUA; Bortoleto é 12º e seu companheiro brilha, no 2º lugar

Nico Hülkenberg foi o grande destaque do único treino livre para o GP dos Estados Unidos, no circuito das Américas

Lando Norris, piloto da McLaren (Divulgação / McLaren)

Nico Hülkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber, foi o grande destaque do único treino livre para o GP dos Estados Unidos, no circuito das Américas. Quando a McLaren já imaginava fechar o dia com uma dobradinha, o alemão fez uma volta impressionante e se posicionou entre os carros da campeã de Construtores e que lidera entre os pilotos. Lando Norris ficou em primeiro, com Piastri em terceiro. O representante brasileiro acabou no 12ª lugar. Ainda nesta sexta-feira ocorre a definição do grid para a corrida sprint deste sábado.

As equipes foram à pista sob intenso calor. E com os pilotos aproveitando logo os primeiros minutos para saber como se comportar em um Circuito das Américas desafiante justamente pelas condições climáticas. Tentando desbancar a McLaren na luta pelo título de pilotos, a Red Bull foi quem dominou as primeiras voltas, com Max Verstappen e Yuki Tsunoda dividindo as duas primeiras posições.

Sem jamais correr ou treinar no circuito norte-americano, apesar das muitas horas no simulador, Bortoleto aparecia somente na última colocação, sofrendo com a sensação térmica de 43 graus. O tempo era ruim, com mais de dois segundos do tetracampeão mundial. Nico Hülkenberg, seu companheiro, por exemplo, ocupava o nono lugar.

Um erro de Lance Stroll, que saiu da pista, fez um pedaço de sua Aston Martin cair na pista e obrigar uma bandeira vermelha no treino. Apesar da paralisação do treino, o relógio não parou, o que reduziu o número de voltas das equipes.

Líder da temporada, Piastri aparecia somente na 15ª colocação, enquanto seu companheiro, Norris, estava em quinto. Vencedor do GP de Singapura, há duas semanas, George Russell ocupava o terceiro lugar, enquanto Lewis Hamilton saltou para a ponta com a Ferrari com 1min34s857, recorde oficial da pista.

A atividade voltou para sua parte final com somente metade dos pilotos na pista e todas as escuderias apostando no pneu duro, o mais resistente. Então em sexto, Carlos Sainz abandonou precocemente com problemas no câmbio do carro da Williams. Ocon foi parar na brita.

Depois de um começo comedido, a McLaren melhorou e Norris subiu para o segundo lugar, com Piastri em quinto. Bortoleto melhorou um pouco, subindo para o 17º posto, ainda abaixo do esperado. Com menos de 14 minutos para o fim, somente os carros da Haas estavam na pista.

O retorno, restando 10 minutos, foi com diversas equipes utilizando o pneu vermelho, macio e obrigatório para o dia da prova. A sensação térmica aumentou para 45º, justamente a prevista para a hora da definição do grid, neste sábado.

Russell desbancou o tempo de Hamilton, com 1min34s675, e a briga pelo topo prometia ser acirrada. Tsunoda, Verstappen e Alonso também tiveram o gostinho do primeiro lugar. Bortoleto chegou a ocupar a quinta posição em enorme mudanças no Top 10. Faltava a McLaren mostrar serviço com pneu mais rápido e Norris não decepcionou, com 1min33s294 e a liderança, seguido pelo surpreendente Hülkenberg e o seu companheiro Piastri.

Confira o resultado do 1º treino livre do GP dos Estados Unidos:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min33s294

2º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min33s549

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min33s573

4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s693

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min33s648

6º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min33s920

7º - George Russell (ING/Mercedes), 1min33s931

8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min32s965

9º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min34s155

10º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min34s333

11º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min34s368

12º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min34s478

13º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min34531

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min34s610

15º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min34s619

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min34s653

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min34s665

18º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min34s734

19º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min35s874

20º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min36s080