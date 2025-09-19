Hamilton brilha nos treinos livres do GP do Azerbaijão; McLaren tem problemas

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari (OZAN KOSE / AFP)

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton brilhou ao marcar o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, nesta sexta-feira (19), em Baku, terminando à frente de seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, enquanto a McLaren, que domina a temporada, teve problemas.

Hamilton superou Leclerc e o britânico George Russell (Mercedes) por 74 e 77 milésimos de segundo, respectivamente.

A Ferrari, que conseguiu as últimas quatro poles em Baku, graças a Leclerc, teve grande desempenho e pode surpreender no sábado, quando será disputada a classificação para formar o grid da corrida de domingo.

"Até agora tudo correu bem. Nos trechos longos e em uma volta estamos indo bem. Não temos certeza se vamos escolher pneus macios ou médios amanhã [sábado] e vimos que os muros estão muito próximos da pista", disse o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, em entrevista ao Canal+.

Muitos pilotos, inclusive os da escuderia italiana, tocaram os muros em diferentes pontos do circuito de rua de Baku.

"Frustrante"

Os carros da McLaren, no entanto, não foram bem na segunda sessão. O australiano Oscar Piastri, líder do Mundial, foi apenas o 12º. O britânico Lando Norris, por sua vez, bateu e quebrou a suspensão traseira esquerda, terminando em 10º.

Entre as duas McLaren ficou o espanhol Carlos Sainz, da Williams.

"Sim, foi complicado aqui, é frustrante... Gostaria de ter feito algumas voltas com alto consumo de combustível, especialmente com estes pneus [um composto mais macio em relação ao do ano passado], mas é isso, tenho que compensar amanhã", resumiu Norris.

"Complicado, sim. Tivemos altos e baixos, acho que temos o ritmo, só não é fácil aproveitá-lo ao máximo neste momento. Vamos ver o que podemos mudar para amanhã", concordou Piastri, que quer ser o terceiro australiano campeão mundial de Fórmula 1, o primeiro desde Alan Jones em 1980.

A McLaren precisará de uma melhora significativa durante o fim de semana se quer garantir um segundo campeonato de construtores consecutivo.

Atrás dos três primeiros, os novatos Kimi Antonelli (Mercedes) e Oliver Bearman (Haas) conseguiram a quarta e quinta colocações, à frente do atual tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull). O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi o 15º.

Os pilotos terão uma terceira e última sessão de treinos livres no sábado, a partir das 5h30 (horário de Brasília), e depois irão para a classificação, a partir das 9h00.