Ralf Schumacher indica aposentadoria de Hamilton: "É um processo"

Aos 40 anos, Lewis Hamilton não conseguiu grande desempenho em seu ano de estreia na Ferrari e declarou estar se sentindo "inútil"

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, durante o GP da Húngria (Attila KISBENEDEK / AFP)

Ralf Schumacher opinou sobre o desabafo recente de Lewis Hamilton, que declarou ser um "inútil" por não alcançar bons resultados com a Ferrari. Para o ex-piloto da Fórmula 1, o heptacampeão está em um processo de entender que está próximo da aposentadoria do esporte.

"É um processo bastante simples. Você vê seu companheiro de equipe fazer algo e tenta, tenta e tenta — e simplesmente não consegue fazer funcionar. Em algum momento você pensa: ‘Bem, já tentei de tudo com esse carro. O cara é simplesmente melhor’. E quando você não consegue encontrar uma maneira, a dúvida surge", iniciou Ralf, no podcast Backstage Boxengasse.

"Com base em suas declarações, eu o vejo fazendo isso. Falamos sobre isso há apenas três meses, quando todos estavam nos criticando – especialmente eu – por achar que Lewis poderia se aposentar. Mas agora ele mesmo está falando sobre isso. Alguma coisa aconteceu", finalizou o ex-piloto de Fórmula 1.

