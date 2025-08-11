Chefe da Ferrari admite ter subestimado desafios de Hamilton na equipe

Vasseur afirmou que a adaptação do heptacampeão foi dificultada após quase 20 anos em outras escuderias

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari e heptacampeão da Fórmula 1 (YVES HERMAN / POOL / AFP)

O chefe da Ferrari na Fórmula 1, Frédéric Vasseur, reconheceu ter subestimado o desafio que seria integrar Lewis Hamilton à equipe. Segundo o francês, a adaptação do heptacampeão não ocorreu conforme o planejado pela escuderia.

"Eu acredito que subestimamos o desafio que seria Hamilton na equipe. Ele passou quase 10 anos na McLaren e depois mais 10 na Mercedes. São duas décadas no mesmo ambiente", comentou.

Para o dirigente da equipe italiana, a dificuldade vai além do desempenho na pista. "Foi uma grande mudança para Lewis em termos de cultura, pessoas ao redor, tecnologia, carro e todos os outros tópicos. Nós subestimamos isso", afirmou o francês.

