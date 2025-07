Drugovich entra na lista de possivel substituto de Colapinto na Alpine, diz jornalista

Felipe Drugovich, piloto da F1 (Divulgação)

A falta de resultados de Franco Colapinto com a Alpine já começa a movimentar os bastidores da Fórmula 1. O argentino ainda não somou pontos desde que assumiu o posto de Jake Doohan no Mundial, e Flávio Briatore (chefe da equipe) já demonstrou o seu descontentamento com a situação. Entre os nomes para assumir uma eventual mudança ao volante escuderia, Felipe Drugovich vem ganhando força.

Ted Kravitz, comentarista de F-1, falou sobre o momento de instabilidade de Colapinto e o efeito que isso tem causado após as seis corridas disputadas pelo piloto sul-americano, e citou alguns eventuais substitutos já para o próximo Grande Prêmio, que será disputado no dia 27 de julho, na Bélgica.

"O lugar de Colapinto em Spa (circuito onde será realizada a prova) pode ser de Doohan, pode ser de Bottas, pode ser de Felipe Drugovich, pode ser de Paul Aron. Então, há muita dúvida em torno de Colapinto", afirmou o especialista no Ted's Notebbok após a corrida em Silverstone.

O GP da Inglaterra (disputado neste domingo) serviu para deixar Colapinto em uma situação ainda mais delicada, segundo Kravitz. "Ele deveria ter largado dos boxes, mas teve dificuldades técnicas porque ficou preso na segunda marcha e o carro parou. Ele simplesmente não conseguiu voltar para os boxes. Então, foi uma corrida desastrosa para Franco Colapinto após uma classificação muito ruim", afirmou.

Drugovich continua como piloto reserva da Aston Martin. Questionado sobre o seu futuro na Fórmula 1, ele preferiu ser evasivo, mas garantiu estar se empenhando para integrar alguma equipe. "Não é pergunta para mim agora. O que posso dizer é que estou tentando o máximo para estar no grid ano que vem. É meu sonho e não desisti, como muitos pensam", afirmou o piloto brasileiro em entrevista à Band.