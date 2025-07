Alonso destaca momento de Bortoleto e elege brasileiro como 'o melhor desta geração'

Gabriel Bortoleto, piloto da Fórmula 1 (AFP)

A acirrada disputa de Fernando Alonso com Gabriel Bortoleto nas últimas voltas do GP da Áustria, na última prova do calendário de Fórmula 1, esteve na pauta dos jornalistas nesta quinta-feira, em Silverstone. O experiente piloto espanhol exaltou o bom momento do brasileiro e o colocou como destaque desta nova geração.

"A briga foi boa , algumas curvas lado a lado, sempre com respeito. Já pilotamos assim algumas vezes nos karts e em simuladores quando fazemos sessões juntos. Foi uma réplica disso e desta vez cruzei a linha de chegada em primeiro, o que me dá alguma satisfação", disse Alonso à Motorsports.

O oitavo lugar de Bortoleto com a Sauber, que rendeu seus primeiros pontos na classificação do Mundial de pilotos, não surpreendeu o experiente bicampeão.

"Muito boa (a performance), mas sem surpresas. Eu disse no ano passado em Abu Dabi que ele é o melhor desta geração. Ele venceu a F-3 e a F-2 como estreante, sem testes com versões mais antigas dos carros, sem programas de TPC, sem nada. E chegando á F-1, ele ainda entrega esse trabalho incrível", argumentou Alonso.

Na disputa com Alonso, Bortoleto botou pressão nas últimas voltas sobre o rival da Aston Martin e esteve muito perto de terminar a corrida com a sétima posição. Com o oitavo lugar, o brasileiro aparece no 19º posto e ostenta quatro pontos.

Por fim, Alonso até abriu a possibilidade de outros jovens adversários alcançarem o sucesso antes de Bortoleto. Mas fazendo uma relação com um trabalho de longo prazo, ele disse que o brasileiro tem tudo para se consolidar como um piloto de ponta.

"Talvez alguns outros alcancem o sucesso antes (na Fórmula 1), mas, eventualmente, a longo prazo, ele sempre virá como o melhor desta geração", completou Alonso.