Classificação da F1: Verstappen fica com a pole e Bortoleto cai no Q1

Max Verstappen, piloto holandês (BEN STANSALL / AFP)

Os pilotos foram às pistas de Silverstone neste sábado (5/7), para definir as posições do GP da Inglaterra da Fórmula 1 que acontece no domingo (6/7). Max Verstappen teve o melhor desempenho e a volta por 1:24:898 o garantiu a pole position. Gabriel Bortoleto saiu na primeira etapa das classificatórias, com a 17ª colocação, mas por conta de uma punição de outro piloto o brasileiro subiu uma posição.

Os pilotos retornam ao autódromo para a disputa amanhã, às 11h (de Brasília)

Durante o Q1, começou uma leve chuva, que apesar de não ter se intensificado, atrapalhou a execução de alguns pilotos. Nesta primeira etapa, Max Verstappen já ficou em primeiro com a volta mais rápida, seguido de Piastri e Bearman.

Perto de se encerrar os 15 minutos, Bortoleto estava na 14ª colocação, mas não conseguiu segurar e caiu para 17º, sendo assim eliminado no Q1. Saíram junto ao brasileiro Liam Lawson (RB), Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Sauber) e Franco Colapinto (Alpine).

