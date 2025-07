Max Verstappen teria cláusula para deixar RBR e assinar com Mercedes

Com contrato com a RBR até o fim de 2028, Max Verstappen teria cláusula que o liberaria antes do fim do vínculo

Max Verstappen é o atual campeão da Fórmula 1 (ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Max Verstappen está conversando com a Mercedes e pode deixar a RBR para se juntar à escuderia alemã. O holandês tem contrato com a atual equipe até 2028, mas teria uma cláusula de desempenho que o liberaria do vínculo antes do prazo.

A notícia foi divulgada pelo Sky Sports Itália. Apesar da informação, não há mais detalhes sobre o requisito, mas Verstappen estaria livre do contrato caso não esteja entre os três melhores pilotos daaté as férias de verão. O período começa após o Grande Prêmio da Hungria, marcado para o dia 3 de agosto.

O holandês entraria no lugar de George Russell, que tem contrato com a Mercedes até o fim da temporada. De acordo com o inglês, a escuderia estaria adiando a renovação.

Veja mais em Metrópoles