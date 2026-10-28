Trump mantém afirmação sobre não envolvimento após Flávio se declarar presidente legítimo
Presidente dos EUA classificou como 'injusto' o tratamento dado à família bolsonaro
Publicado: 28/10/2026 às 19:24
Donald Trump, presidente dos EUA (KENT NISHIMURA/AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repetiu, nesta quarta-feira (28), que não se envolverá na eleição do Brasil, após ser questionado sobre a declaração do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) de que ele seria o presidente legítimo do país.
"Não vou fazer um comentário sobre isso. Mas sei que demos a ele um passe para entrar no país. Mas foi uma eleição muito estranha com certeza", afirmou o presidente norte-americano ao ser questionado por jornalistas sobre a carta divulgada pelo candidato derrotado à Presidência brasileira.
Trump disse, contudo, que Flávio e sua família foram tratados de maneira injusta.
Em carta divulgada hoje, Flávio Bolsonaro se autoproclamou o "presidente eleito do Brasil". A declaração foi compartilhada pelo influenciador digital Paulo Figueiredo. Na sequência, ele recuou e alterou o documento. Na nova versão, ele se apresentou como "o líder do Brasil".
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