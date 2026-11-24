O programa oferece recargas gratuitas de botijões de gás de cozinha de 13kg em revendas credenciadas. O número de famílias atendidas é três vezes maior que o do antigo Auxílio Gás, que contemplava cerca de 5 milhões de famílias.

O programa Gás do Povo completa um ano de operação nesta terça-feira (24) com cerca de 15 milhões de famílias beneficiárias em todos os municípios brasileiros. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a iniciativa já recebeu R$ 5,5 bilhões em investimentos e atende mais de 45 milhões de pessoas.

Atualmente, são 27.104 revendas credenciadas em todo o país. Desde julho, todos os municípios brasileiros contam com pelo menos um ponto de atendimento ou com um plano alternativo para garantir o acesso ao benefício.

Criado em setembro de 2025, o Gás do Povo começou a funcionar em novembro daquele ano, inicialmente em dez capitais, com mais de 1 milhão de famílias. Em janeiro de 2026, chegou a outras 17 capitais e, em março, passou a ter cobertura nacional.

O benefício é destinado a famílias inscritas no Bolsa Família com pelo menos dois integrantes. Famílias com duas ou três pessoas têm direito a uma recarga a cada três meses. Para grupos familiares com quatro ou mais integrantes, a recarga pode ser feita a cada dois meses.

Em novembro, 79,13% dos vales que estavam dentro do prazo de utilização haviam sido usados, segundo o governo.

A política foi criada também com o objetivo de reduzir a chamada pobreza energética. Dados citados pelo MME apontam que cerca de 12 milhões de domicílios brasileiros ainda utilizavam lenha e gás de forma combinada para preparar alimentos, dos quais aproximadamente 5 milhões eram de baixa renda.

O acesso ao benefício pode ser consultado pelo aplicativo Meu Social, que permite verificar os vales disponíveis, acompanhar o histórico de utilização e localizar revendas credenciadas. Em outubro, a ferramenta registrou 9,7 milhões de acessos únicos.

Para 2027, uma das prioridades do programa será ampliar o atendimento a cozinhas solidárias. A previsão é incluir 1,4 mil unidades no programa.