Gás do Povo libera vale-recarga para 3,1 milhões de famílias
A iniciativa do governo federal permite a retirada gratuita de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos (GLP) em revendedoras credenciadas. 15 milhões de famílias foram contempladas pelo programa
Publicado: 10/11/2026 às 10:33
O responsável familiar deve procurar uma das 27 mil revendedoras que aderiram ao programa em todo o país (© MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL)
A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira (10) o vale-recarga do programa Gás do Povo para cerca de 3,1 milhões de famílias.
A iniciativa do governo federal permite a retirada gratuita de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos (GLP) em revendedoras credenciadas. Segundo a Caixa, mais de 15 milhões de famílias foram contempladas pelo programa.
Como retirar o botijão
Para receber a recarga, o responsável familiar deve procurar uma das 27 mil revendedoras que aderiram ao programa em todo o país. A validação do benefício é feita eletronicamente, na maquininha azulzinha da Caixa, por uma das seguintes opções:
- Cartão com chip do Bolsa Família: apresentação do cartão e uso da senha;
- Cartão de débito da Caixa: com senha da conta;
- CPF: informado na maquininha, com código de validação enviado por SMS ao telefone cadastrado na Caixa.
A consulta ao direito ao benefício e à lista de revendedoras participantes pode ser feita pelos seguintes canais:
- Aplicativo Meu Social – Gás do Povo;
- Site do Ministério do Desenvolvimento Social;
- Portal Cidadão Caixa;
- Atendimento Caixa Cidadão: 111 ou 0800-726-0207;
- Site da Caixa;
- Disque Social: 121.
Frequência do benefício
Os vales são liberados no dia 10 de cada mês. A quantidade de recargas disponíveis ao longo do ano depende do número de integrantes da família registrado no Cadastro Único (CadÚnico).
A periodicidade é dividida da seguinte forma:
- Famílias com dois ou três integrantes: um vale a cada três meses;
- Famílias com quatro ou mais integrantes: um vale a cada dois meses.
Quem tem direito?
A seleção dos beneficiários é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Para ser escolhido, é preciso ter:
Inscrição no Cadastro Único;
- Renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa;
- Cadastro atualizado há pelo menos 24 meses.
- Famílias que recebem o Bolsa Família têm prioridade no acesso ao programa.
- Redução da pobreza energética
- O Gás do Povo é uma política pública federal que substitui o Auxílio Gás dos Brasileiros e busca ampliar o acesso ao gás de cozinha entre famílias de baixa renda.
O programa oferece a recarga gratuita de botijões de GLP de 13 quilos em estabelecimentos credenciados e tem previsão de alcançar cerca de 50 milhões de pessoas.
Para participar, os estabelecimentos precisam estar cadastrados na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), regulares junto à Receita Federal, ter conta corrente de pessoa jurídica na Caixa e utilizar a maquininha azulzinha.
A Caixa é responsável pela operacionalização do benefício e pelo sistema de adesão das revendedoras.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121, pelo canal FalaBR ou pelo SAC da Caixa, no telefone 0800 726 0101. O atendimento humano do Disque Social funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia.
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