Prefeitura do Recife anuncia pagamentos do 13º e salário de dezembro

Pagamentos beneficiarão 42 mil servidores ativos e inativos do Recife

Publicado: 04/12/2025 às 18:41

Sede da PCR (Foto: Arquivo/DP)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quarta-feira (4), que o pagamento do 13º salário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município será realizado no dia 18 de dezembro e o salário de dezembro, no dia 29 de dezembro. Os pagamentos somam R$ 550 milhões.

A expectativa do executivo municipal é de que o montante movimente a economia da capital do estado neste fim de ano.

No total, as folhas beneficiarão cerca de 42 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas, da administração direta e indireta do Executivo Municipal.

 

 

