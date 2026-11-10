Grupo Raymundo da Fonte completa 80 anos

Mesmo presente em todas as regiões do país, o Grupo nunca deixou de lado a sua origem nordestina

A Minhoto, marca do grupo, foi eleita a preferida na categoria Vinagre no Marcas Preferidas 2026 e lidera o segmento no Norte e Nordeste (Divulgação)

Fundado em Pernambuco, o grupo Raymundo da Fonte celebra, este ano, 80 anos de sua criação. Com um portfólio que reúne mais de 450 produtos nas categorias de limpeza doméstica, lavanderia, higiene pessoal e condimentos, a empresa faz-se presente em grande parte dos lares brasileiros e em mais de 95% dos pontos de venda do Norte e Nordeste. Para eles, a decisão de desenvolver suas marcas, campanhas e estratégias a partir do próprio Nordeste é a característica definidora da sua trajetória de sucesso.

"O Nordeste não é apenas um mercado para nós. É a nossa origem, a nossa identidade e a nossa principal fonte de inspiração. Ao longo dos anos, construímos nossas marcas valorizando os talentos da região, acreditando na capacidade criativa dos profissionais locais e fortalecendo um ecossistema que gera desenvolvimento para todos os envolvidos", afirma Hisbello de Andrade Lima Neto, CEO do Grupo Raymundo da Fonte.

Ao longo das décadas, o Grupo manteve uma política de valorização da inteligência regional e de investimento em profissionais, fornecedores e parceiros que conhecem comportamentos e referências culturais do consumidor nordestino.

Com essa estratégia e conhecimento profundo do território onde nasceram, eles conquistaram espaço e relevância em mercados altamente competitivos, disputando preferência com grandes empresas nacionais e multinacionais.

A estratégia acompanha uma transformação na lógica do mercado brasileiro. Cada vez mais, empresas buscam conexões genuínas com os territórios onde atuam, substituindo campanhas genéricas por narrativas mais próximas da realidade dos consumidores. Nesse contexto, o conhecimento cultural se tornou um ativo competitivo tão importante quanto tecnologia ou distribuição.

"O consumidor percebe quando uma marca conhece sua realidade e respeita sua cultura. Sempre acreditamos que construir com o Nordeste é mais potente do que simplesmente comunicar para o Nordeste. Esse compromisso está presente nas nossas marcas e na forma como nos relacionamos com as pessoas. O reconhecimento que recebemos ao longo dos anos é consequência dessa proximidade genuína com quem faz parte da nossa história", destaca Hisbello.

Entre as marcas do grupo está a Minhoto, vencedora na categoria Vinagre do Marcas Preferidas 2026 e líder na categoria nas regiões Norte e Nordeste. Ela produz cerca de 36 milhões de litros de vinagre por ano e possui mais de 45% de participação de mercado no Nordeste.

A Minhoto também vem ampliando iniciativas de impacto social, como o projeto “Todo Mundo Pode Aprender”, voltado à inclusão social e ao empoderamento de pessoas em situação de vulnerabilidade através de aulas gratuitas de português, culinária e empreendedorismo. A iniciativa já impactou centenas de pessoas no Nordeste.

