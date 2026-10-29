Petrobras conclui perfuração e confirma 3ª descoberta de petróleo no Amapá
Aquisição de dados geológicos na Margem Equatorial foram concluídas; sonda será enviada à bacia Potiguar, no RN
Publicado: 29/10/2026 às 20:13
Plataforma petrolífera semi-submersível da Petrobras (Petrobras/Divulgação)
A Petrobras identificou mais um intervalo portador de petróleo no poço Morpho - ou seja, uma nova camada de rocha reservatório contendo óleo nas profundezas. A constatação caracteriza a terceira descoberta no bloco FZA-M-59, localizado em águas ultraprofundas na costa do Amapá (Margem Equatorial), em lâmina d'água de 2.886 metros.
Segundo comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o achado foi confirmado após a continuidade da avaliação de outros níveis de interesse no solo marinho, dando sequência aos anúncios feitos em agosto e no início de outubro de 2026.
A estatal destacou ainda que a perfuração e a aquisição de dados geológicos no local foram concluídas. A empresa realizará agora o encerramento das operações no poço e deslocará a sonda para a bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, onde iniciará a perfuração na locação Mãe de Ouro.
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