O shopping que redesenhou uma cidade

RioMar consolidou-se como um dos principais polos de convivência do Recife e ajudou a impulsionar mudanças urbanas no Pina

RioMar Recife foi concebido como um complexo multiuso e capaz de integrar diferentes atividades (Vinicius Lubambo/Divulgação)

Há cidades que crescem naturalmente. Outras têm sua dinâmica transformada por projetos capazes de redefinir a forma como as pessoas vivem e ocupam determinados espaços.

Foi com essa visão que o shopping RioMar Recife, integrante do Grupo JCPM, foi inaugurado em 2012. Um dos maiores da América Latina, nasceu propondo um conceito ainda pouco comum no país: reunir comércio, gastronomia, lazer, cultura, saúde, serviços e atividades empresariais em um único endereço, criando um espaço pensado para acompanhar a rotina das pessoas muito além do momento das compras.

A proposta antecipava uma transformação que se consolidou nos anos seguintes. Em vez de um centro comercial tradicional, o RioMar Recife foi concebido como um complexo multiuso, capaz de integrar diferentes atividades e adaptar-se continuamente às mudanças no comportamento do consumidor.

Essa característica ajudou a mantê-lo entre as Marcas Preferidas dos pernambucanos, novamente com o primeiro lugar na categoria Shoppings da premiação do Diario de Pernambuco.

Para o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, esse reconhecimento é consequência da relação construída com o público desde a inauguração. “Atribuo esse reconhecimento à forma como nos relacionamos com as pessoas. Sempre buscamos oferecer um ambiente plural, no qual as compras são apenas uma parte da experiência”, afirma.

Desde o início, o projeto foi pensado para oferecer conveniência em sentido amplo. Teatro, torres empresariais, polo médico, gastronomia, lazer e uma ampla rede de serviços passaram a conviver em um mesmo espaço, permitindo que diferentes necessidades do dia a dia fossem resolvidas em um único local.

Recentemente, o shopping incorporou novos investimentos, como o Rooftop RioMar, voltado à gastronomia com vista para o rio, e uma área de eventos planejada para fortalecer a vocação do Recife como destino de turismo de negócios.

Para João Carlos Paes Mendonça, o consumidor contemporâneo procura praticidade e deseja concentrar diferentes atividades em um mesmo ambiente. “O consumidor atual quer resolver tudo em um só lugar. Um shopping é um espaço vivo, que se transforma ao longo do tempo. Quando ele já nasce com vocação para o multiuso, essa adaptação acontece de forma mais confortável e assertiva”, destaca.

Em valores atualizados, sua implantação representou investimentos da ordem de R$ 1,6 bilhão. Localizado estrategicamente entre as zonas Norte e Sul do Recife, o empreendimento tornou-se um dos principais vetores de desenvolvimento do bairro do Pina.

Atualmente, o RioMar Recife mantém mais de 500 colaboradores diretos na administração do condomínio e responde por aproximadamente 8.900 postos de trabalho nas operações dos lojistas, além de impulsionar uma extensa cadeia de fornecedores, prestadores de serviços e pequenos negócios instalados no entorno.

Os números ajudam a dimensionar essa presença. São 103 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), distribuídos em mais de 470 operações, entre lojas e quiosques, cerca de 70 operações gastronômicas, mais de 40 serviços, complexo de lazer com 12 salas de cinema, teatro com quase 700 lugares, parque de diversões eletrônicas, polo médico, estacionamento para mais de 5.600 veículos e uma área de eventos de aproximadamente 2.300 metros quadrados. Ao longo do ano, o RioMar Recife realiza mais de 100 eventos, reforçando sua vocação como espaço de convivência e entretenimento.

A busca permanente por inovação acompanha essa trajetória. O objetivo é tornar a experiência dos clientes cada vez mais simples e integrada. Entre as soluções adotadas estão a leitura automática de placas no estacionamento, eliminando o uso de papel; e sistemas inteligentes que permitem localizar o veículo por meio de totens digitais.

Além disso, o local conta com um aplicativo constantemente atualizado, que reúne funcionalidades como pagamento do estacionamento, reservas em restaurantes e acesso exclusivo a eventos promovidos pelo RioMar Recife.

Paralelamente, a administração do RioMar Recife mantém um trabalho contínuo de renovação do mix de operações, acompanhando as transformações do mercado e atraindo marcas nacionais e internacionais alinhadas às expectativas do público. Indo além dos ramos de comércio, lazer, saúde, serviços e empreendimentos, o compromisso com o desenvolvimento sustentável também faz parte da estratégia do Grupo JCPM.

Responsabilidade

Desde a implantação, o RioMar Recife foi concebido para adotar soluções voltadas ao uso racional dos recursos naturais, o que lhe garantiu a certificação internacional Alta Qualidade Ambiental (AQUA), concedida pela Fundação Vanzolini.

O empreendimento também acumula quatro edições do Selo Verde Pernambuco, dez premiações da Abrasce, reconhecimento no Experience Awards, voltado à experiência do consumidor, e homenagem do Recife Convention & Visitors Bureau pela contribuição ao turismo de eventos da capital.

A responsabilidade social também integra esse modelo de gestão. Por meio do Instituto JCPM, são desenvolvidas ações de qualificação profissional, empregabilidade e incentivo ao empreendedorismo para jovens das comunidades vizinhas.

O empreendimento mantém ainda parcerias com cooperativas de catadores, fortalecendo a reciclagem e a geração de renda, além de iniciativas permanentes voltadas à acessibilidade e à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando a ideia de que desenvolvimento econômico e desenvolvimento social caminham juntos.

“Estaremos sempre conectados às transformações do mercado, com uma equipe comercial e operacional que coloca o cliente em primeiro plano, atenta às demandas e às inovações que um espaço dinâmico como o RioMar Recife exige”, conclui João Carlos Paes Mendonça.