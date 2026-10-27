SEST SENAT inaugura unidade em Goiana nesta quinta-feira (29)

Nova unidade do SEST SENAT em Goiana, na Zona da Mata Norte do estado (Divulgação)

O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) inaugura, nesta quinta-feira (29), a unidade operacional de Goiana, na Mata Norte do estado. A nova estrutura da instituição, que atua na formação profissional dos trabalhadores de transporte, prevê a ampliação de oferta de qualificação profissional, atendimentos de saúde e atividades esportivas e de lazer.

A cerimônia de inauguração será realizada às 11h, na Rodovia PE-062, km 6,8, entre os municípios de Goiana e Condado.

A estrutura disponibilizará cursos de formação e atualização profissional alinhados às necessidades do mercado de trabalho e das empresas da região. Entre as qualificações previstas estão Primeiros Socorros, Operação de Empilhadeira, Percepção de Risco e treinamentos relacionados à saúde e à segurança no trabalho, como CIPA, NR-35 e NR-12.

As primeiras turmas terão abertura programada de acordo com a demanda regional. Para o presidente do Conselho Regional do SEST SENAT em Pernambuco, Eudo Laranjeiras, a unidade fortalece o compromisso da instituição com o desenvolvimento do transporte.

“Investir em qualificação profissional, saúde e qualidade de vida é investir nas pessoas, na segurança do trabalho e na competitividade das empresas. Essa estrutura amplia o acesso a serviços importantes e cria novas oportunidades para os trabalhadores e para a população da Mata Norte pernambucana”, afirma.

Com a inauguração em Goiana, Pernambuco passa a contar com seis unidades da instituição, localizadas nos seguintes municípios: Recife, Caruaru, Cabo de Santo Agostinho, Petrolina e Serra Talhada.

Serviços de saúde

Na área da saúde, a unidade contará com serviços de odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia, voltados à prevenção de doenças, à recuperação da saúde e à promoção do bem-estar.

A estrutura odontológica terá quatro cabines de atendimento, espaço para atividades de educação em saúde bucal e equipamento para exames de raio-X periapical.

Os atendimentos de nutrição e psicologia poderão ser realizados presencialmente ou on-line, conforme a modalidade disponível.

Os trabalhadores do transporte com cadastro regular no SEST SENAT terão acesso gratuito aos serviços de saúde. Para o público geral, os atendimentos serão pagos, com valores diferenciados.