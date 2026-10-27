Dólar recua com ajuste eleitoral e queda do petróleo no exterior

Dólar (Marcos Santos/USP Imagens)

Após subir 8,21% ontem, cotado a R$ 5,4029 em reação à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar à vista abriu em leve alta, acompanhando a valorização da moeda norte-americana no exterior. Em seguida, a divisa passou a cair - embora permanecendo acima de R$ 5,35, o que contribuiu para pressionar os juros futuros para baixo. Às 9h41, o dólar à vista registrava a mínima de R$ 5,3391, com queda de 1,18%.

Uma intervenção do Tesouro Nacional para reduzir a disfuncionalidade do mercado também ajudou no alívio das taxas de juros. Para conter a volatilidade, o órgão cancelou o leilão tradicional de Letras Financeiras do Tesouro e o leilão de recompra de Notas do Tesouro Nacional da Série B.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) também recuam, em meio à queda do petróleo. A commodity chegou a subir mais cedo, mas virou para baixa com o avanço de esforços diplomáticos para conter as tensões no Oriente Médio. Irã, Arábia Saudita, Paquistão e Turquia concordaram em manter conversas de paz. Contudo, o mercado segue atento aos ataques dos rebeldes Houthi contra a Arábia Saudita e aos riscos à navegação no Estreito de Ormuz.

Relações internacionais e noticiário corporativo

No noticiário desta terça-feira (27), o presidente da China, Xi Jinping, enviou uma mensagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para parabenizá-lo pela vitória eleitoral e defender o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países, segundo comunicado divulgado pelo governo chinês.

No âmbito das operações policiais, a Polícia Federal cumpriu nove mandados de busca e apreensão em São Paulo e Pernambuco. A ação investiga aplicações financeiras do instituto São Roque Prev no Banco Master, com prejuízo estimado em R$ 121 milhões.

Indicadores financeiros e construção civil

O Banco Central informou que o Índice de Basileia do Sistema Financeiro Nacional atingiu 16,99% em junho, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira do primeiro semestre deste ano. Em dezembro de 2025, o indicador era de 17,10%. Já o Retorno sobre o Patrimônio Líquido do sistema bancário recuou de 16,30% em dezembro de 2025 para 15,33% nos 12 meses encerrados em junho. Segundo a autoridade monetária, os testes de estresse indicam que o sistema bancário possui capitalização adequada.

Na construção civil, o Índice Nacional de Custo da Construção Mapeado acelerou o ritmo de alta para 0,35% em outubro, após avanço de 0,25% em setembro, segundo a Fundação Getulio Vargas. Com o resultado, o indicador acumula valorização de 6,75% nos últimos 12 meses e de 6,23% no ano. Paralelamente, o Índice de Confiança da Construção subiu 0,2 ponto no mês, atingindo 90,7 pontos. Na média móvel trimestral, o indicador recuou 0,6 ponto, para 91,0 pontos.

No cenário internacional, a confiança do consumidor na França caiu de 85 em setembro para 80 em outubro, atingindo o menor nível desde junho de 2013, pressionada por protestos e preocupações fiscais. O resultado veio abaixo da expectativa de estabilidade e da média histórica de 100 pontos registrada pelo Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos francês.