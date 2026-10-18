Seis apostas feitas em Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena sorteada neste domingo (18)

Cinco apostas foram feitas no Recife e uma no município de Limoeiro, no Agreste do estado

Cartelas da Mega-Sena (MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)

Seis apostas feitas em Pernambuco acertaram cinco dos seis números sorteados do concurso da Mega-Sena, realizado neste domingo (18). Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo foram: 12, 22, 41, 45, 51 e 52.



Três jogos no Recife e um em Limoeiro, no Agreste, ganharam R$ 58.806,72 cada, por serem de seis números. Duas apostas de oito números feitas também no Recife levaram R$ 176.420,16 cada uma.



Já na quadra, Pernambuco teve 123 vencedores. Para as apostas com seis números, a premiação foi de R$ 1.339,55.



O concurso 3.071 da Mega-sena acumulou já que nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio estimado para o concurso de terça-feira (20) deve chegar a R$ 185 milhões.



Próximo concurso

O concurso 3.072 corre nesta terça-feira (20), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20 horas do dia do sorteio, no horário de Brasília, nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do banco para clientes do banco. Uma aposta simples custa R$ 6.



Bolão Caixa

Os apostadores também podem participar de bolões. Basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar o jogo em qualquer lotérica.