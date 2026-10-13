Mega-Sena tem alteração no calendário desta semana; veja nova data

A Mega-Sena acumula e sorteia, nesta quarta-feira (14), um prêmio estimado em R$ 150 milhões

Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

A Mega-Sena acumula e sorteia, nesta quarta-feira (14), um prêmio estimado em R$ 150 milhões. As seis dezenas do concurso 3.070 serão extraídas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

Excepcionalmente, o sorteio será realizado nesta quarta por conta do ajuste de calendário provocado pelo feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12). Tradicionalmente, os concursos da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e sábados.

Como apostar

As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou de forma online, pelo portal Loterias Caixa e aplicativo oficial do banco. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5,00.

No concurso anterior, nenhuma aposta acertou as seis dezenas (05, 19, 22, 44, 47 e 57), o que fez o prêmio principal acumular.