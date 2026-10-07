Daniella Marques afirma que governo Flávio Bolsonaro acabaria com split payment

Ex-presidente da Caixa e coordenadora econômica da campanha de Flávio afirmou que há um grupo técnico discutindo alternativas à reforma tributária

Daniella Marques presidiu a Caixa Econômica Federal durante o governo de Jair Bolsonaro (Reprodução/Redes sociais)

A ex-presidente da Caixa Econômica Federal e coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques, disse na terça-feira, 6, que o governo dele, caso eleito, pretende acabar com o split payment, recurso da reforma tributária que recolhe impostos automaticamente no momento da compra de um serviço ou produto.

"Vou homenagear aqui Carlos Bolsonaro e Adolfo Sachsida que já pautaram esse governo e foram muito vocais, foram implacáveis contra o split payment, que simplesmente asfixia o capital de giro do pequeno, que já está asfixiado", disse Daniella Marques em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Claudio Dantas.

Quando questionada diretamente se a equipe econômica pretende acabar com split payment, Marques respondeu: "Claro que sim."

Daniella Marques teceu fortes críticas à reforma tributária, tanto em relação à demora para a definição das alíquotas quanto em relação ao impacto que as alterações devem gerar na economia. Segundo ela, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) somados serão o maior imposto de valor agregado do mundo e tendem a gerar forte inflação no terceiro setor.

A ex-presidente da Caixa disse ainda que há um grupo técnico discutindo alternativas à reforma tributária para apresentar soluções depois das eleições. "É um absurdo essa insegurança jurídica, porque o cara tem que dizer se adere ou se não adere ao arcabouço e eles não contam quanto é a alíquota, vão deixar para depois."