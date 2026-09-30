Rec'n'Play promove encontro sobre Inteligência Artificial no Bairro do Recife nesta quinta

Evento começou nesta quarta e reúne mais de 40 apresentações e oficinas sobre IA

REC'n'Play Capítulo IA (Divulgação/Secti)

O REC'n'Play Capítulo IA reúne técnicos, startups, estudantes e pesquisadores para uma imersão sobre Inteligência Artificial em oficinas, painéis e cases de mercado no Porto Digital. O evento, que começou nesta quarta-feira (30) e continua nesta quinta (1º), ocorre no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD), na Rua Dona Maria César, 70, no Bairro do Recife.

O "Capítulo IA" é a segunda edição da série "REC'n'Play Capítulo", criada para aprofundar temas estratégicos do ecossistema de inovação. A edição de estreia, voltada para a área da saúde, ocorreu em agosto com mais de 60 atividades.

O grande destaque do evento são as oficinas hands-on, desenhadas para responder a desafios reais das empresas. Durante a programação, os participantes podem construir agentes autônomos, desenvolver produtos AI-native, executar modelos de linguagem no próprio computador, integrar agentes a hardwares, projetar interfaces inteligentes e aplicar IA (Inteligência Artificial) em estratégias de negócios e marketing.

Um dos pontos altos da programação de painéis e debates desta quinta-feira é a participação do geofísico e apresentador do canal “Ciência Sem Fim”, Sérgio Sacani. Os ingressos custam R$ 100 e podem ser adquiridos através do endereço eletrônico: https://register.jalanlive.com/recnplayia2026

Confira a programação completa desta quinta-feira:



Oficinas

09h às 12h | AI-Native Strategy: Estratégia na Prática para Decisores

Com: Silvio Meira (Cientista-Chefe da TDS Company e Professor Extraordinário da CESAR School), André Neves (Professor na UFPE e Pesquisador Associado da TDS Company) e Rui Belfort (CEO da TDS Company)

09h às 12h | Produtos com Dados Reais: Conectando seu app e APIs a bancos de dados sem código

Com: Igor Souza (Cofundador e CEO da SECCO)

09h às 12h | Quando a IA Sai da Tela: Integrando Agentes com Hardware

Com: Tiago Barros (Principal IoT Technical Manager no CESAR), Henrique Foresti (Professor na CESAR School) e Fernando Carvalho (Pesquisador e professor consultor da CESAR School e da UPE)

14h às 17h | Marketing do futuro e IA no turismo

Com: Silvio Meira e Rosário Pompeia (Fundadora e Strategy Master da LeFil Company)

14h às 17h | Quem dá limites à IA? Segurança na prática com Guardrails

Com: Breno Gibson (Arquiteto de Soluções na AWS), Lucas Stamford (Cientista de Dados na Ti.Saúde), Emanuel Augusto (Especialista em arquitetura de software) e Dennis Henrique (Security Engineer na Ti.Saúde / Grupo DPSP).

Cases de Sucesso

09h30 às 10h | IA + Vendas: um case Solar Coca-Cola

Com: Leonardo Gusmão (Group Product Manager da Solar Coca-Cola)

10h às 10h30 | IA a serviço da Justiça: o case +Autonomia no TJPE

Com: Cleber Moura (TJPE)

14h30 às 15h | Pita.IA: quando a inteligência artificial vira motor de negócios

Com: Massilon Gomes (Líder do Pitang Labs) e Gustavo Bueno (Gerente de Projetos na Pitang)

16h às 16h30 | IA que escala sem desumanizar: o case de recrutamento da Petlove Com: Patrick Gouy (CEO & Founder da Recrut.AI).

Debates e Painéis

11h às 12h | Shadow AI e agentes autônomos: Quem supervisiona as IAs dentro das empresas?

Com: Flavia Brito (Founder e CEO da Bidweb Security IT), Georgia Barbosa(Gestora Executiva do CISSA/CESAR), Pedro Macedo (Executivo e consultor de tecnologia) e Marco Carnut (Pesquisador Independente)

11h às 12h | Combinando Inteligências: IA, dados e desenvolvimento territorial

Com: Pierre Lucena (Presidente do Porto Digital), Luiz Maia (Professor na UFRPE e Pesquisador do Porto Digital) e Cesar Andrade (Diretor de Inovação da SECTI/PE e Professor na UFPE)

15h30 às 16h30 | Headcount não é mais métrica: como redesenhar a força de trabalho com agentes de IA e humanos?

Com: Ana Uriarte (Cofundadora na Quark e Líder na Comunidade Manguezal), Luis Fernando Silva (Head de ATCs LATAM na Accenture), Paulo Borba (Professor Titular no CIn/UFPE) e Pollyanna Cavalcanti (Diretora de Pessoas na Avantia, Curadora do NERD e Presidente voluntária do Comitê de Gestão de Pessoas da Amcham PE).