TikTok Shop Brasil vai investir R$ 100 milhões em cupons na Black Friday 2026
Ação da plataforma digital promete ir de 27 de outubro a 12 de dezembro
Publicado: 30/09/2026 às 17:00
Gustavo Mondo, líder da categoria de Home&Living, durante o TikTok Shop Summit, em São Paulo (Divulgação)
O TikTok Shop Brasil vai investir R$ 100 milhões em cupons durante a temporada de Black Friday deste ano. A plataforma oferecerá descontos de até 70%, com cupons que podem chegar a R$ 200 de abatimento de preço, além de ofertas relâmpago em lives.
A campanha terá um calendário segmentado por categorias a partir de 27 de outubro, com ações para segmentos como casa e cozinha, moda, esportes, tecnologia, beleza e eletrônicos.
A temporada de promoções se estenderá até a data dupla de dezembro (12/12), com ações voltadas também para as compras de Natal.
O TikTok tem 134 milhões de usuários no Brasil, com idade média superior a 30 anos, segundo a empresa. O TikTok pertence à chinesa ByteDance, grupo que também controla a plataforma de comércio eletrônico TikTok Shop.
Em dados de maio, a plataforma viu o volume bruto de mercadorias (GMV) médio diário crescer mais de 102 vezes ante um ano antes.
No mesmo período, o número de lives aumentou 20 vezes, enquanto o GMV gerado pelas transmissões ao vivo avançou mais de 161 vezes.
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