Santa Cruz da Baixa Verde recebe primeiro ponto de atendimento Correios Essencial

Iniciativa funciona em parceira com a prefeitura para oferecer serviços essenciais em uma estrutura reduzida, com possibilidades também para o setor de comércio

A iniciativa faz parte estratégia de modernização da rede de atendimento dos Correios (Agência Brasil)

Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão, recebeu o primeiro ponto de atendimento do Correios Essencial (CEL), inaugurado na sexta-feira (25). A iniciativa, que fica no mesmo endereço onde operava a agência dos Correios, é uma parceria da empresa com a prefeitura.

Através do Correios Essencial, localizado na Rua Padre Cícero, número 141, no Centro do município, os clientes poderão postar e receber encomendas e correspondências, utilizar serviços de logística reversa e acessar outras soluções oferecidas pela empresa. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h.

A medida faz parte da estratégia de modernização da rede de atendimento dos Correios, que busca investir na diversificação de canais com modelos mais flexíveis, como pontos de coleta, lockers, unidades modulares e parcerias locais.

Além de facilitar o acesso aos serviços postais para os clientes, o novo canal também contribui para o fortalecimento da economia do município. A proximidade do ponto de atendimento dos Correios com o comércio de Santa Cruz da Baixa Verde facilita a captação, o envio e o recebimento de encomendas, permitindo a expansão dos negócios, sobretudo no e-commerce.