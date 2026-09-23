Praça Profeta Joseph Smith, no Pina, é reinaugurada após requalificação

Praça Profeta Joesph Smith revitalizada (Divulgação/Prefeitura do Recife)

A Praça Profeta Joseph Smith, no bairro do Pina, foi reinaugurada com paisagismo renovado, instalações elétricas reestruturadas e novo sistema de drenagem. As obras, que custaram R$ 1,9 milhão, recuperaram os espaços de passeio, convivência e lazer, além do estacionamento.

As obras tiveram início em abril e foram concluídas nesta quarta. Localizado na avenida Domingos Ferreira, perto da divisa com o bairro de Boa Viagem, entre as ruas Atlântico e Vicência, o local ganhou novo ordenamento das 57 vagas de estacionamento, em sistema rotativo Zona Azul. A medida é uma necessidade que atende à grande circulação do entorno, que tem forte presença de estabelecimentos comerciais, clínicas e hotéis.

A maior parte da área requalificada é de solo permeável, com ampliação da capacidade de absorção da água. As novas intervenções oferecem mais segurança tanto para pedestres quanto para veículos. O equipamento foi reestruturado pela Prefeitura do Recife por meio da Emlurb (Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana).

O nome da praça é uma homenagem a Joseph Smith Jr, fundador da

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujos membros são conhecidos como mórmons.

