LATAM Cargo inicia operação de cargas em Fernando de Noronha

Nova operação amplia alternativas logísticas para o abastecimento da população local e das atividades relacionadas ao turismo

LATAM Cargo (Divulgação/LATAM)

A LATAM Cargo iniciou, na quarta-feira (9), o transporte regular de cargas com origem e destino em Fernando de Noronha. O serviço, que atende aos requisitos ambientais e operacionais aplicáveis ao arquipélago, utiliza a capacidade disponível nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros que conectam Noronha ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU) e disponibiliza até 10 toneladas de capacidade de carga por semana.

A nova operação expande as alternativas logísticas ao contribuir para o transporte regular de itens essenciais e de outros produtos destinados a Fernando de Noronha.

Para o diretor da LATAM Cargo Brasil, Otavio Meneguette, a localização e as características ambientais e operacionais do arquipélago demandam soluções de logísticas adequadas.

"Ao utilizar de forma eficiente a capacidade já disponível em nossos voos de passageiros, ampliamos nossa atuação e passamos a oferecer uma alternativa regular para o transporte de cargas. É uma operação que pode contribuir especialmente para as atividades ligadas ao turismo e ao abastecimento local, inclusive com o envio de itens essenciais, sempre em conformidade com as regras aplicáveis ao território", afirma.

Características da operação

A operação possui um terminal de cargas (TECA) da LATAM Cargo em Fernando de Noronha e permite embarques nos dois sentidos da rota: Guarulhos–Fernando de Noronha e Fernando de Noronha–Guarulhos. Os voos são realizados cinco vezes por semana, sempre nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras e aos domingos.

O modelo da operação visa atender novos mercados utilizando voos regulares já existentes, a partir da estratégia da LATAM Cargo de aproveitar a capacidade disponível nos porões das aeronaves de passageiros para a ampliação da conectividade logística do país.

