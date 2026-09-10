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Greve na Caixa Econômica começa nesta quinta (10); saiba como ficam atendimentos

De acordo com o Sindicato dos Bancários, as negociações continuam, e o banco se comprometeu a apresentar uma nova proposta ainda nesta quinta-feira (10)

Raianne Romão

Publicado: 10/09/2026 às 08:40

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Fachada da Caixa Econômica Federal /Marcelo Camargo/Agência Brasil

Fachada da Caixa Econômica Federal (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Funcionários da Caixa Econômica Federal (CEF) deflagraram greve nacional por tempo indeterminado na manhã desta quinta-feira (10). Apesar do movimento, a instituição financeira mantém os canais digitais de atendimento em operação. De acordo com o Sindicato dos Bancários, as negociações continuam, e o banco se comprometeu a apresentar uma nova proposta ainda nesta quinta-feira (10).

A principal reivindicação da categoria gira em torno do plano de saúde. Os empregados da Caixa cobram o fim do teto de custeio por parte do patrocinador, atualmente fixado em 6,5% da folha de pagamento. O sindicato pede o retorno do modelo anterior, que previa 70% de cobertura das despesas pela CEF e 30% pelos trabalhadores.

“O resultado das assembleias realizadas no Brasil inteiro, com mais de 90% de rejeição nas bases sindicais, demonstrou, de forma clara, a insatisfação dos empregados com a proposta apresentada pela Caixa. Isso foi fundamental para forçar o retorno das negociações”, afirmou a diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e coordenadora da CEE/Caixa, Luiza Hansen.

De acordo com informações do portal Metrópoles, o Banco do Brasil (BB) também pode ter paralisações parciais nesta quinta-feira (10)

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