Summer Beach Paulo Miranda chega à 4ª edição

Evento inicia nesta quinta-feira (10) e vai até o dia 30 de setembro, na entrada principal do Shopping RioMar

Os empreendimentos estão distribuídos pelos litorais de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte (Foto: Maurício Ferry/ DP Fotos)

O Summer Beach Paulo Miranda chega à sua 4ª edição com um novo formato e uma proposta ainda mais abrangente para conectar o público às oportunidades do mercado imobiliário de praia. O evento que iniciou nesta quinta-feira (10) e vai até o dia 30 de setembro, está acontecendo na entrada principal do Shopping RioMar, no Recife, consolidando-se como a abertura oficial do verão nordestino para o mercado imobiliário.

A edição deste ano apresenta um modelo mais estratégico, ampliando o período de realização, a presença da campanha e os pontos de contato com o público. A proposta é proporcionar mais tempo para conhecer os empreendimentos, conversar com especialistas e avaliar diferentes possibilidades para morar, veranear ou investir no litoral.

O público encontrará uma ampla curadoria de empreendimentos distribuídos pelos litorais de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Entre as opções estarão lotes, casas, studios, flats e apartamentos de diferentes configurações, incluindo unidades de 1 a 6 quartos, contemplando desde imóveis compactos voltados ao investimento e à locação por temporada até projetos destinados à segunda residência e ao alto padrão.

Reunir num mesmo local produtos de diferentes destinos e perfis tem como objetivo facilitar a comparação entre localizações, tipologias e oportunidades, aproximando quem deseja adquirir um imóvel no litoral de uma seleção de empreendimentos realizada pela Paulo Miranda.

Entre as novidades desta edição está o Portal Summer Beach 2026, que funcionará como uma vitrine digital dos projetos participantes. Um totem interativo permitirá acessar os empreendimentos e suas informações, conectando a experiência presencial ao ambiente digital.



