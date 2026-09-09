Representantes de países da África Ocidental participam de encontro na Casa da Indústria de Pernambuco

Embaixadores de Senegal, Costa do Marfim e Cabo Verde conversaram com empresários pernambucanos em evento promovido pela Fiepe em parceria com o CIN e o Sebrae

Embaixadores conversaram sobre novas oportunidades de negócios (Weslly Gomes/ DP Foto)

Embaixadores de países africanos participaram, nesta quarta-feira (9), do seminário "Oportunidades de Negócios entre Pernambuco e a África Ocidental", promovido pela FIEPE (Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco), por meio do CIN-PE (Centro Internacional de Negócios de Pernambuco), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco (Sebrae-PE). A iniciativa voltada aos empresários pernambucanos visa estreitar relações comerciais entre o estado e o continente.

O evento contou com a presença de Marie Gnama Bassene, embaixadora do Senegal no Brasil; Alassane Zie Diamoutene, embaixador da Costa do Marfim no Brasil; e José Pedro Máximo D'Oliveira, embaixador de Cabo Verde no Brasil, além de representantes consulares.

O cônsul honorário do Senegal no Recife, Ênio Castellar, avalia que o país africano vive um momento de crescimento acelerado do Produto Interno Bruto (PIB), com 6,7% em 2025 e apresenta uma população jovem, com idade média de aproximadamente 20 anos. É um perfil etário que consome cada vez mais alimentos processados, laticínios, massas e derivados de açúcar, categorias em que a produção local senegalesa ainda não acompanha a demanda, obrigando o país a importar. Para ele, esse cenário é oportuno para que empresas pernambucanas expandam seus negócios para o mercado senegalês.

“A experiência acumulada de Pernambuco na agroindústria açucareira é diretamente transferível para o mercado senegalês. Seja como exportação de produto acabado, açúcar refinado, derivados, doces industrializados, seja como fornecimento de know-how técnico para plantas de processamento a serem instaladas localmente. O mesmo raciocínio vale para laticínios e massas. Empresas pernambucanas de médio porte, que já competem em escala nacional, têm capacidade operacional para atender pedidos de exportação regular a um mercado que cresce”, afirma.

Para o cônsul, as parcerias comerciais entre Pernambuco e Senegal também podem ser estabelecidas nos setores de construção civil e materiais; têxtil; energia, hidrocarbonetos e serviços para óleo e gás e de tecnologia em serviços financeiros.

O embaixador de Cabo Verde no Brasil, José Pedro Máximo D'Oliveira, ressalta a volta do voo Recife-Cabo Verde, restabelecido em maio deste ano, como um fator importante para a proximidade comercial entre as capitais pernambucana e caboverdiana. "Já fizemos a retoma aérea e estamos trabalhando para uma linha marítima para criar as condições para que os setores privados dos dois lados façam uso desses caminhos que a diplomacia e a política abrem", destaca.