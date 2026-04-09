Pernambuco ganha rota aérea entre Recife e Cabo Verde

Voo direto entre Recife e Cabo Verde começam em maio (Foto: Cabo Verde Airlines/Divulgação)

Pernambuco ganha uma nova rota aérea entre Recife e Cabo Verde. Com a previsão de iniciar no dia 7 de maio, as vendas para o destino já estão abertas. Operada pela companhia Cabo Verde Airlines, a ligação conta com duas frequências semanais e marca a retomada de uma conexão estratégica entre o Nordeste brasileiro e o arquipélago africano.

A nova rota faz parte de uma estratégia do governo federal para ampliar a conectividade internacional e fortalecer as relações econômicas com os países africanos. A operação foi articulada pelo ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, com o embaixador de Cabo Verde no Brasil, S.E. José Pedro Máximo Chantre D’Oliveira.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, a nova rota está alinhada à estratégia de expandir a malha aérea internacional e descentralizar os voos, valorizando aeroportos fora do eixo Sul-Sudeste. “A rota representa mais um passo na ampliação da conectividade do país, fortalece a malha aérea internacional e é essencial para gerar empregos, impulsionar o turismo e ampliar oportunidades econômicas”, afirmou.

Diante disso, o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes se consolida como um dos principais hubs internacionais do país. O terminal vem ampliando sua oferta de destinos no exterior, com novas rotas e retomadas estratégicas, especialmente para a Europa, América do Sul e, agora, África. De 2024 para 2025, o número de passageiros internacionais cresceu cerca de 36,1%, chegando a 241.726 viajantes.

De acordo com Silvio Costa Filho, o retorno da conexão direta abre novas oportunidades para a integração entre os dois lados do Atlântico. “Essa rota é estratégica para Pernambuco e para o Brasil. Ela aproxima dois mercados com grande potencial econômico, fortalece o turismo e abre novas oportunidades comerciais entre o Nordeste brasileiro e a África”, afirmou o ex-ministro.

Operação

A rota terá duas frequências semanais entre o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes e a cidade de Praia. Do continente africano, as partidas serão às quintas e sábados, às 18h30, com chegada ao Recife às 22h30. Já os voos de retorno sairão da capital pernambucana às sextas e domingos, à 0h30, com pouso previsto para às 4h30.

Conexão estratégica no Atlântico

A nova operação oferece maior agilidade para os voos entre Recife e Cabo Verde, que antes precisavam de conexões em Lisboa, com um trajeto de cerca de 12 a 15 horas. Já no voo direto, a estimativa é de 3 horas e 30 minutos de viagem.

A partir do arquipélago africano, passageiros e cargas podem acessar os principais centros da África Ocidental em cerca de 1 hora de voo, alcançando um mercado regional formado por 15 países, incluindo países com economias importantes como Senegal, Gana e Nigéria.

Turismo

A expectativa é que a retomada dessa ligação fortaleça o turismo entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), impulsionando o fluxo de visitantes entre Brasil e África. O arquipélago tem cerca de 600 mil habitantes e o português como língua oficial, o que favorece a relação entre turistas e investidores brasileiros. O turismo responde por aproximadamente 25% do PIB cabo-verdiano.

Para Pernambuco, a previsão é de que o Recife se consolide como um local estratégico do Nordeste para o continente africano, ampliando oportunidades comerciais, intercâmbios educacionais e expansão de empresas brasileiras.

Transporte de cargas

O voo também terá espaço para o transporte de cargas leves no porão das aeronaves. A expectativa é de que isso possa beneficiar setores como a exportação de frutas e produtos perecíveis do Nordeste.

Esse movimento acompanha o cenário positivo da aviação internacional brasileira. Em 2025, o setor registrou recordes de movimentação de passageiros internacionais, impulsionado pela abertura de novas rotas e pela redução de custos operacionais.

Histórico da rota

Antes da pandemia, a ligação aérea entre Brasil e a Ilha do Sal, em Cabo Verde, apresentou forte crescimento. Em 2018, a rota movimentou 24.881 passageiros e cresceu para 32.451 passageiros em 2019, o maior registro da série histórica.

Com a pandemia da Covid-19, a movimentação sofreu uma queda. Em 2020, foram registrados 20.756 passageiros. Já em 2021 a operação foi interrompida.

Nos anos seguintes, a recuperação ocorreu de forma lenta. Em 2022, o fluxo foi de apenas 1.664 passageiros, caindo para 452 passageiros em 2023. Em 2024 não houve movimentação registrada, e em 2025 o volume foi de 323 passageiros.

*Com informações da Agência Gov