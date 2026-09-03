Azul retoma voos entre Recife e Mossoró, no Rio Grande do Norte

Operação acontece em dois voos semanais em cada sentido nas quintas-feiras e domingos

Festa junina é um dos atrativos da cidade (Foto: Raul Pereira/ Prefeitura de Mossoró/ Divulgação)

Os voos entre Recife e Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram retomados pela companhia aérea Azul nesta quinta-feira (3). São dois voos semanais em cada sentido, às quintas-feiras e aos domingos, operados por aeronaves ATR, com capacidade para até 70 passageiros.

Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, com quase 255 mil habitantes, segundo o último Censo de 2022.

No sentido Recife-Mossoró, as decolagens ocorrem às 12h50 e chegam às 14h20. Já no sentido inverso, os voos saem às 14h50, com pouso previsto às 16h20.



Para a gerente sênior de Planejamento de Malha Distribuições e Alianças da Azul, Beatriz Barbi, o retorno dos voos entre Recife e Mossoró representa um passo importante para atender à demanda por mais opções de transporte aéreo no interior potiguar. "Mossoró é um importante polo econômico e turístico da região e voltar a operar na cidade reforça o papel da Azul de aproximar pessoas e contribuir para o desenvolvimento dos mercados onde estamos presentes", avalia Beatriz.

A economia do município se destaca pela indústria salineira, fruticultura irrigada voltada à exportação, produção de petróleo em terra, comércio e atividade universitária. Entre os atrativos turísticos e culturais estão as piscinas de águas termais e o Mossoró Cidade Junina, principal festa de São João do Rio Grande do Norte.

