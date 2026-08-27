Empreendedores pernambucanos podem regularizar dívidas com benefícios no BNB até segunda (31)

Banco do Nordeste (BNB) (Divulgaçaão/BNB )

Cerca de 3,6 mil micro e pequenas empresas que possuem débitos com o Banco do Nordeste (BNB) podem realizar a regularização junto à instituição financeira com condições diferenciadas até a próxima segunda-feira (31). Os empreendimentos podem renegociar ou quitar dívidas a partir da Medida Provisória 1.355/2026, de 4 de maio de 2026, que instituiu o Programa Extraordinário de Reequilíbrio Financeiro das Famílias e altera a Lei nº 13.999/2020.



A renegociação de dívidas com benefícios está disponível para os empreendedores que possuem contratações de crédito a partir de 1º de julho de 1994 com recursos internos do Banco do Nordeste e permaneceram em situação de inadimplência até data do atendimento.

As novas operações passam a ter prazos de até 96 meses para pagamento, incluindo carência de até 24 meses para começar a quitar o débito.

Interessados devem procurar uma agência de relacionamento, entrar em contato pelo Whatsapp (85) 4020-0004 ou acessar o Portal BNB para consultar se estão aptos a realizar a regularização.