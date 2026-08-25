Azul anuncia 2,5 mil voos extras na alta temporada de verão; Nordeste é um dos focos

Reforço das operações está direcionado para destinos de lazer. Das dez principais ligações dos voos extras, oito são para cidades do Nordeste

Maceió (AL) é o destino com mais voos extras da Azul (Secom Maceió)

A Azul informou nesta terça-feira, 25, que vai reforçar sua malha para a alta temporada de verão e ampliar as opções de viagem pelo Brasil. Entre os dias 5 de dezembro de 2026 a 14 de fevereiro de 2027, a companhia terá cerca de 2,5 mil voos extras com 370 mil assentos disponíveis.

Em nota, a empresa destaca que o reforço está focado especialmente nas ligações para destinos de lazer. Entre as dez principais ligações da operação especial da Azul, oito são para cidades nordestinas.

A região terá cerca de 1,15 mil voos extras, o que representa 46,7% de toda a malha adicional da alta temporada. Maceió é o destino com mais voos extras. No total, a capital alagoana contará com 349 voos extras em cada sentido, a partir de 13 localidades, totalizando 698 operações, entre chegadas e partidas.

Segundo a empresa, o trecho entre Viracopos (SP) e Salvador (BA) lidera a programação de rotas com maior acréscimo, com 152 voos extras, considerando ida e volta. Em seguida, os maiores acréscimos de voos serão nos trechos Porto Seguro (BA)-Confins (MG), com 150 operações; Congonhas (SP)-Maceió (AL), com 137 voos; Confins-Fortaleza (CE), com 130 voos; Viracopos-Fortaleza, com 126; Maceió-Viracopos, com 114; Congonhas-Salvador, com 110; Congonhas-Natal (RN), com 107; Porto Seguro-Congonhas, com 90; e Congonhas-Ilhéus (BA), também com 90 operações no período, considerando ambos os sentidos.

Só em Viracopos, principal hub da Azul, a operação especial vai acrescentar 520 voos à malha regular, considerando ida e volta, conectando Campinas a 22 destinos e oferecendo mais de 81 mil assentos durante a temporada.