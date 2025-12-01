Azul anuncia reforço de 170 voos para o carnaval 2026 no Recife

Companhia aérea programa 170 voos adicionais, totalizando mais de 21 mil assentos na capital pernambucana, antecipando o planejamento para atender a demanda do carnaval em oito destinos

O Aeroporto Internacional do Recife receberá um incremento de 170 voos extras, entre pousos e decolagens, entre os dias 11 e 22 de fevereiro. (Foto: Divulgação/Azul)

A Companhia Aérea Azul anunciou reforço na malha aérea para a temporada de carnaval de 2026 com foco na capital pernambucana. O Aeroporto Internacional do Recife receberá um incremento de 170 voos extras, de pousos e decolagens, entre os dias 11 e 22 de fevereiro. Esta expansão representa uma adição de mais de 21,7 mil assentos à oferta regular da companhia para o polo carnavalesco.

Novas conexões

O planejamento especial visa conectar o Recife a oito novos destinos por meio dessas operações adicionais. As cidades beneficiadas com o reforço na conectividade são Juazeiro do Norte (CE), Natal (RN), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Foz do Iguaçu (PR) e Bauru (SP). A medida busca facilitar tanto a chegada de turistas para o Carnaval quanto a movimentação de passageiros que partem da capital nordestina.

Ao todo, a Azul programou 431 voos extras para atender a demanda do carnaval em 26 destinos nacionais. Dessa forma, o volume de voos extras destinados ao Recife corresponde a uma participação de aproximadamente 39,44% do total de novas frequências criadas pela aérea no período.

Antecipação empresarial

A companhia aérea destacou a importância estratégica do Recife em sua operação. “Recife é um dos destinos muito procurados para o carnaval e um dos nossos principais hubs no Nordeste", afirmou a gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi.

O anúncio com antecedência tem como objetivo que todos vejam as ofertas e possam se organizar o quanto antes.