Volume de transações via Pix aumentou 25,7% em 2025 ante 2024, mostra BC

Relatório destaca que a infraestrutura sofreu uma mudança significativa na distribuição das transações desde seu lançamento, em 2020

O Pix, sistema digital de pagamentos desenvolvido no Brasil, está na mira do presidente dos Estados Unidos sob a justificativa que mecanismos como Pix Automático, Pix por Aproximação e Pix Parcelado (que deve ser lançado ainda neste trimestre) estariam prejudicando empresas americanas (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

O número de transações via Pix aumentou 25,7% em 2025, em comparação a 2024. Foram quase 80 bilhões de transações no ano passado. No mesmo período, o volume financeiro de transações por meio da infraestrutura cresceu 33,8%, ultrapassando R$ 35 trilhões. Os dados constam na segunda edição do Relatório de Gestão do Pix, publicado nesta segunda-feira, 10, pelo Banco Central.

"A quantidade e o volume de transações Pix têm crescido de forma significativa desde o seu lançamento", diz o BC no documento.

O relatório destaca que a infraestrutura sofreu uma mudança significativa na distribuição das transações desde seu lançamento, em 2020, do ponto de vista da sua natureza.

Inicialmente, o meio de pagamento era usado sobretudo para transações entre pessoas físicas, que correspondiam a 85% das transações. Com o passar do tempo, porém, a população passou a usar o serviço para envio para pessoas jurídicas. Em 2025, 43% das transações foram de PFs para PJs, um aumento de 4 pontos porcentuais em relação a 2024 e de 37 pontos porcentuais em relação a 2020.

"Esses números demonstram o processo de maturidade do Pix, que passou de um meio utilizado primordialmente para viabilizar transferências digitais entre pessoas para um meio de pagamento central para o funcionamento do varejo brasileiro", afirma o BC.

Na análise por faixas de valor, no ano passado, 59% dos envios entre PFs foram na faixa de até R$ 60, enquanto 21% das transações foram acima de R$ 200. Com relação às transações de PFs para PJs, 76% ocorreram nas faixas de até R$ 60 e apenas 8% foram acima de R$ 200. De maneira agregada, 71% das transações por meio da infraestrutura foram de até R$ 100.

"O aumento do uso no varejo é evidência da evolução da percepção de benefícios que o Pix proporciona às empresas, como rapidez no recebimento de recursos, redução de custos, aumento da base de clientes, facilidade de uso pelos clientes e integração com ferramentas de gestão financeira. Como Infraestrutura Pública Digital numa sociedade cada vez mais digitalizada, o Pix exerce o papel que antigamente era desempenhado pelo dinheiro em espécie, porém de forma mais eficiente e garantindo que a moeda exerça eficazmente sua função de meio de pagamento e seja plenamente disponibilizada para a população como bem público", afirma a autoridade monetária.