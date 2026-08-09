Pix é a instituição mais confiável do Brasil e supera até a Igreja

Sistema de pagamento tem 80% de confiança e lidera ranking, à frente das Forças Armadas, Congresso e Presidência; veja a lista completa

A proposta também vai proibir que comerciantes cobrem mais nas transações por Pix do que nas compras em dinheiro (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Pix é a "instituição" que mais desperta confiança entre os brasileiros, segundo uma pesquisa Genial/Quaest obtida pelo jornal O Globo. O levantamento aponta que 80% dos entrevistados confiam no sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, lançado há quase seis anos.

Em contrapartida, 19% dos participantes afirmaram não confiar no sistema, enquanto 1% não soube responder. O Pix tem sido alvo de questionamentos nos EUA e se tornou tema de disputa política no Brasil.

Para o cientista político Murillo de Aragão, da Arko Advice, o sistema virou um assunto disputado no discurso político. Ele avalia que o tema só tenderia a influenciar o voto se o eleitor perceber algum tipo de risco ao seu funcionamento.

Ranking de confiança

Na mesma sondagem, a Igreja Católica registrou 76% de confiança e a Polícia Militar, 75%. As Forças Armadas ficaram com 70%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

O levantamento também mostra uma melhora na confiança em relação à Presidência da República, ao Congresso e aos partidos políticos. Segundo os dados, 57% dos entrevistados dizem confiar na Presidência, três pontos acima de 2025, mas abaixo do nível do primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Con informações do Correio Braziliense.