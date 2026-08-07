ACLF lança 2º projeto do Paineiras Bairro-Parque

As obras têm uma duração estimada de quatro anos (Divulgação/ACLF)

Nesta sexta-feira (07), a ACLF Empreendimentos divulgou o seu segundo projeto no Paineiras Bairro-Parque – o primeiro bairro do tipo em Pernambuco – na cidade de Paulista. Com o nome de “Solar das Paineiras”, a proposta do empreendimento é ser o condomínio clube mais acessível do Paineiras. Duas opções de planta serão comercializadas: 44 m² com dois quartos, sendo uma suíte; e 54 m² com três quartos e uma suíte.

Inicialmente, serão construídas duas torres, cada uma com 15 pavimentos e oito apartamentos por andar, mas o projeto final prevê a construção de outras duas torres. Os valores das unidades de dois quartos variam entre R$ 272 mil e R$ 326 mil, enquanto os de três quartos variam entre R$ 330 mil e R$ 415 mil. As obras têm conclusão prevista para o início de 2030.

Para facilitar a compra dos imóveis, a ACLF aposta no crédito associativo junto à Caixa Econômica Federal. Bruno Guedes, gerente comercial da empresa, analisa: "95% do Solar das Paineiras, ou até um pouquinho mais, é enquadrado na faixa três do Minha Casa, Minha Vida e certamente mais pessoas terão acesso. Acredito que por esse motivo e por se tratar de um produto que estava fazendo falta na região de Paulista vamos superar o nosso recorde de vendas".

Um dos destaques do empreendimento é a sua extensa área de bem-estar e lazer. O condomínio contará com piscina adulta e infantil, hidromassagem, mini quadra poliesportiva, pet place com pet wash, playground, espaço de convivência, academia e salão de festas.

Para Avelar de Castro Loureiro Filho, presidente da construtora, essa estrutura reflete uma mudança de comportamento: "As pessoas estão muito atrás do conceito de wellness, ou seja, de bem-estar. No mundo todo, a humanidade acordou de que dá para viver mais e melhor. Isso passa por se exercitar, se alimentar bem e, principalmente, ter conexões com outras pessoas. Então, o Paineiras propicia isso: uma vida comunitária."

Paineiras Bairro-Parque

O Solar das Paineiras faz parte do Paineiras Bairro-Parque. Apesar de ser um empreendimento privado, as suas instalações estarão abertas para uso público, com comércios, playground, anfiteatro, restaurantes e serviços, com previsão de entrega para o próximo verão.

“O Paineiras Bairro-Parque é inovador não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil. Conseguimos unir as características de bairros horizontais em algo mais verticalizado. É quase como um conceito de shopping a céu aberto, porque tem de tudo aqui. Desde cinema a governança, sensação de segurança e zeladoria”, finaliza Loureiro Filho.

