Indústria automotiva tem melhor julho em sete anos e vendas alcançam recorde para o mês em 12 anos

Levantamento da Anfavea mostra avanço da produção e do mercado interno em julho, enquanto as exportações seguem em queda diante da menor demanda da Argentina

Produção registrou o melhor desempenho para o mês de julho em sete anos, segundo a Anfavea (Leo Lara/Divulgacao/Jeep)

A produção de veículos no Brasil registrou no mês passado o melhor julho em sete anos, chegando a 253,9 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com julho de 2025, o crescimento foi de 5,9%. Frente a junho, a produção das montadoras aumentou 3,1%, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, (7) pela Anfavea, a entidade que representa os fabricantes de automóveis.

O volume foi o maior para o mês desde 2019, quando foram produzidos 267 mil veículos, refletindo o bom momento do consumo de carros no País. Diante da queda nos pedidos da Argentina, as exportações, por outro lado, seguem em baixa.

De janeiro a julho, foram produzidos 1,63 milhão de veículos, 8,3% a mais do que nos sete primeiros meses do ano passado.

Segundo a Anfavea, entre os grandes produtores de veículos do mundo, o Brasil só fica atrás neste ano do crescimento da Índia, onde a produção sobe 14,5%.

Vendas são as maiores em 12 anos

Em julho, as vendas de veículos no País foram as maiores em 12 anos, com 279,5 mil unidades emplacadas, um crescimento de 14,9% na comparação com o mesmo mês de 2025.

Frente a junho, as vendas subiram 2,6%. Foi o maior volume desde dezembro de 2014, quando foram vendidas mais de 370 mil unidades.

Exportações

Já as exportações, de 39,3 mil veículos no mês passado, recuaram 18,4% no comparativo de julho com o mesmo mês de 2025.

Ante junho, os embarques subiram 6,8%. No acumulado desde janeiro, as exportações agora recuam 20,8%, somando 255,9 mil veículos em sete meses.

Vagas de trabalho

O balanço da Anfavea mostra ainda que as montadoras fecharam 513 vagas de trabalho no mês passado, e empregam agora 114 mil pessoas.