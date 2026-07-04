Autenticidade na decoração do São João

Com mais de quatro décadas de atuação, a Dona Design Madeira marca presença em mais um projeto cultural pernambucano

Em Muro Alto, o empreendimento da Due Incorporadora, Praia Exclusive, representa a versatilidade da Dona Design Madeira (Divulgação)

Fundada a partir da inquietação vinda de um mercado com muita oferta e pouca personalização, a Dona Design Madeira atua há mais de 40 anos oferecendo um processo único. Desde a escuta do cliente, a compreensão integral do projeto até o desenvolvimento de peças com propósitos específicos, a empresa integra o trabalho de artesãos locais para manter a harmonia entre o rústico e o contemporâneo.

Para Danilo Sales, diretor da Dona Design Madeira, o design autoral da fabricante é refletido na originalidade das suas peças. “Um projeto nosso que ilustra bem essa qualidade é o Praia Exclusive, da Due Incorporadora, em Muro Alto. Cada peça foi desenvolvida para dialogar com o ambiente à beira das piscinas naturais, com o clima e com a arquitetura do empreendimento. Nada daquele projeto poderia ser replicado em outro lugar sem perder o sentido”, explica.

Sediada em Gravatá, no agreste pernambucano, a empresa faz da sua localização uma vantagem competitiva. Partes cruciais do artesanato, como explica Sales, surgem da identidade nordestina da Dona Design Madeira: “O cuidado com o processo manual, a atenção ao acabamento e a visão da madeira como material vivo. Quem conhece, reconhece.”

Além de móveis para residências, empreendimentos de alto padrão, construtoras e incorporadoras, a fabricante também assina diversos projetos culturais. Este ano, o seu projeto de destaque é o São João, no qual esteve presente em lounges, estúdios de TV e camarotes da festa. Segundo Sales, cada tipo de espaço pede uma resposta diferente. O lounge exige conforto e permanência; os camarotes, impacto visual imediato e o estúdio de TV, presença discreta que não interfere na produção.

Ele detalha as características únicas do período junino: “O São João é um projeto que exige equilíbrio. De um lado, a intensidade do evento, o volume de pessoas, a necessidade de resistência estrutural. Do outro, a elegância e o acolhimento que um camarote oficial precisa transmitir. Trabalhamos com madeira e corda náutica como materiais principais porque eles respondem bem às duas exigências.”

Essa busca por equilíbrio conecta todos os projetos da marca, independentemente da escala ou do tipo de espaço. “O que os une é o mesmo ponto de partida: entender o que espaço precisa ser antes de definir o que vai para dentro dele. O design autoral não é uma fórmula. É um processo”, finaliza Sales.