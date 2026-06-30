Atos pela redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1 acontecem no Recife

No Recife, os atos começaram pela manhã, às 9h, no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua Gervásio Pires, no bairro da Boa Vista, área central do Recife (Foto: Agência JC Mazella)

Atos públicos pela redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1 percorreram as ruas do Recife durante esta terça-feira (30). Convocadas pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, pela CUT, pelo Fórum das Centrais Sindicais e pelo movimento Vida Além do Trabalho (VAT), a mobilização, que acontece em diferentes cidades do país, tem como objetivo ampliar a pressão sobre o Senado Federal para o avanço da tramitação sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 221, que acaba com a escala.

No Recife, os atos começaram pela manhã, às 9h, no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua Gervásio Pires, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Às 15h, a panfletagem no Recife voltou a acontecer na avenida e também na Estação Recife do Metrô, no bairro de São José, no centro.

Os atos reuniram dirigentes sindicais e trabalhadores em defesa da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial. Hoje, a jornada de trabalho definida é de 44 horas semanais de trabalho para um dia de folga.

O presidente da CUT Pernambuco, Paulo Rocha, destaca que o avanço tecnológico permite que o país reduza a jornada de trabalho e gere mais empregos. Ele cita uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que aponta que a redução da jornada de trabalho semanal para 36 horas semanais pode gerar 4,5 milhões de empregos com carteiras assinadas no país.

“Temos hoje aproximadamente 5 milhões de desempregados no Brasil, então esses fatores se aproximam. Por outro lado, o Brasil tem um percentual enorme de pessoas que trabalham com adoecimento causado no trabalho e pessoas têm dificuldade de liberação para fazer o seu tratamento. Por vários motivos, acreditamos na aprovação no Congresso Nacional do projeto de lei que trata da redução da jornada de trabalho com fim da escala 6x1 sem redução salarial”, destaca Rocha.

O presidente estadual da CUT explica ainda que, além dos atos nas ruas, as direções nacionais das centrais sindicais estão levando o debate ao Ministério do Trabalho, senadores e congressistas. Além disso, a mobilização também acontece nas redes sociais, buscando incentivar os trabalhadores de diversas categorias a estar em contato com os senadores de todo o Brasil.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados no dia 27 de maio, foi encaminhada para o Senado Federal e até o momento segue sem avanços. Nesta quarta-feira (1º), o plenário do Senado deve realizar uma sessão para debater os impactos sociais, econômicos e produtivos da proposta de emenda à Constituição que trata da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1.

