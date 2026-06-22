Com investimento de R$ 1,2 bilhão, Térmica Monte Fuji inicia obras de Suape em Outubro

Usina movida a gás natural com potência de 299 MW deve começar a operar em outubro de 2028

UTE Pau Ferro I, usina localizada em Igarassu, controlada pela Ebrasil por meio da Epasa (Centrais Elétricas de Pernambuco) (Foto: Divulgação)

A empresa EBrasil inicia, em outubro deste ano, as obras da usina termelétrica Monte Fuji no Complexo Industrial Portuário de Suape. Com o investimento de R$ 1,2 bilhão, a usina terá potência de 299 MW e deve ser concluída em setembro de 2028.

O empreendimento foi um dos vencedores do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de potência (LRCAP) 2026, porém o processo foi inabilitado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

De acordo com o presidente do Grupo EBrasil, Dionon Cantareli, a desabilitação da empresa no processo pela Aneel ocorreu porque houve um mal-entendido em relação ao patrimônio líquido do consórcio, porém a empresa entrou com um recurso administrativo e conseguiu reverter a situação na última semana.

Movida a gás natural, a previsão é de que a usina comece a operar em outubro de 2028. De acordo com Cantareli, as obras devem iniciar pelo processo de terraplenagem, seguida pelas fundações dos equipamentos.

Além da unidade termelétrica em Suape, a EBrasil construirá mais três usinas em João Pessoa, na Paraíba. Ao todo, os empreendimentos somam R$ 3 bilhões. A empresa já possui quatro usinas instaladas no país, sendo duas na Paraíba e duas em Pernambuco - Igarassu (Pau Ferro I) e UTE Termomanaus, no Cabo de Santo Agostinho.

Leilão de Reserva de Capacidade

Realizado em março deste ano, o Leilão de Reserva de Capacidade na forma de potência (LRCAP) tem como objetivo garantir o atendimento à ponta e cobrir déficits de potência no sistema elétrico no Nordeste. As usinas que venceram o leilão devem entrar em operação quando for necessário ao Sistema Interligado Nacional (Sin), responsável por controlar a produção e transmissão de energia elétrica no território nacional.