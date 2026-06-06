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UE oficializa decisão de vetar importação de carne do Brasil a partir de setembro

Brasil não apresentou informações exigidas pela Comissão Europeia garantindo que a carne e outros produtos de origem animal do país cumprem os requisitos do bloco sobre antimicrobianos

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/06/2026 às 10:29

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Carne bovina/Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Carne bovina (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A União Europeia (UE) excluiu o Brasil da lista de países que cumprem suas regras contra o uso de antimicrobianos em excesso na pecuária. Com isso, o país não poderá exportar carne para o bloco a partir do dia 3 de setembro deste ano.

O documento que oficializa a decisão da UE foi publicado nessa sexta-feira (5). De acordo com ele, o Brasil não apresentou informações exigidas pela Comissão Europeia garantindo que a carne e outros produtos de origem animal do país cumprem os requisitos do bloco sobre antimicrobianos.

As substâncias são usadas para tratar e prevenir infecções em animais, além de, em alguns casos, funcionarem como promotoras de crescimento.

Outros países do Mercosul, como a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, continuam autorizados a exportar para o bloco. Já a Austrália (para ovos), a Ucrânia (para coelhos) e as Ilhas Malvinas (para produtos de aquicultura) foram removidos da lista por não desejarem mais exportar itens para o bloco.

Apenas o Brasil saiu da lista por não apresentar informações exigidas pela UE. Em 2024, o país apareceu no documento como autorizado a exportar carne bovina, de frango e de cavalo, além de tripas, peixe e mel, mas, atualmente, não aparece na lista de nenhum desses produtos.

Armênia, Burkina Faso, Benin, Brunei, Belize, Guernsey, Índia, Indonésia, Irã, Quênia, República do Quirguistão, Sri Lanka, Ilhas Maurício, Nigéria, Sérvia, Essuatíni, Tunísia, Tanzânia, Uganda, Uzbequistão e Wallis e Futuna foram incluídos na lista da UE.

Com informações do g1.

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