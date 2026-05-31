Atenção para quem é MEI: prazo para envio da declaração anual termina neste domingo (31)
Declaração anual referente ao ano calendário de 2025 pode ser enviada pelo App MEI ou Portal do Empreendedor. Entrega fora do prazo gera multa de 2% ao mês
Publicado: 31/05/2026 às 09:28
MEI deve informar o faturamento anual bruto de sua empresa (MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL)
Profissionais autônomos e donos de pequenos negócios cadastrados como microempreendedores individuais (MEIs) tem até este domingo (31) para entregar a Declaração Anual Simplificada do MEI (Dasn-Simei) referente ao ano calendário de 2025.
A declaração anual do MEI é obrigatória para todos os empresários individuais que tenham optado pelo Simei, por qualquer período durante o ano passado, mesmo que não tenham registrado faturamento ao longo deste mesmo período.
É o caso, por exemplo, de profissionais que deixam de prestar serviços como MEI para trabalhar com carteira assinada.
Como fazer a declaração
A declaração pode ser enviada pelo App MEI ou pelo Portal do Empreendedor. O responsável deve informar o faturamento anual bruto de sua empresa, incluindo todas as vendas ou prestações de serviços realizadas em 2025.
Pelas regras, o MEI não pode ultrapassar o limite de R$ 81 mil de faturamento anual ou o proporcional mensal. Também é necessário informar se realizou a contratação de funcionário (no máximo um, de acordo com a legislação).
O Objetivo da DASN- Simei é comprovar que a empresa está operando dentro dessas regras do regime.
Cuidado com a multa
A Receita Federal orienta os microempreendedores a entregarem suas declarações dentro do prazo a fim de evitar encargos e manter a regularidade do CNPJ.
A entrega fora do prazo resulta em multa de 2% ao mês, limitada a 20% do valor total dos tributos declarados ou ao valor mínimo de R$ 50.
A multa é gerada automaticamente após a transmissão da declaração em atraso.