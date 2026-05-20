Feira de Imóveis em Jaboatão começa nesta quinta (21) com mais de 2 mil ofertas exclusivas

Feira de Imóveis Jaboatão dos Guararapes 2026 (Foto: Divulgação)

A Feira de Imóveis Jaboatão dos Guararapes 2026 acontece entre os dias 21 e 24 de maio com mais de 2 mil ofertas exclusivas de imóveis. A programação, que será realizada no estacionamento externo do Shopping Guararapes, contará com a participação das maiores construtoras e imobiliárias do estado, além do apoio institucional da Caixa Econômica Federal e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

O evento começa nesta quinta-feira (21), às 9h, com cerimônia oficial de abertura e acesso ao público a partir das 10h. Na quinta, sexta e sábado, o funcionamento seguirá até às 22h. Já no domingo (24), a feira acontece das 10h às 20h. O acesso ao evento será em frente à entrada A para quem acessar o estacionamento do shopping pelo Atacadão.

Com o objetivo de facilitar o acesso da população ao sonho da casa própria, o evento oferece condições especiais de financiamento, orientação especializada e oportunidades para diferentes perfis de compradores.

Opções de imóveis

Os visitantes poderão encontrar opções de imóveis com subsídios de até R$ 75 mil, sendo até R$ 55 mil por meio do Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, e mais R$ 20 mil através do programa Morar Bem Entrada Garantida, do Governo de Pernambuco.

A expectativa da feira é ampliar o acesso da população ao crédito imobiliário e reduzir significativamente o valor da entrada para aquisição do imóvel. Durante os dias do evento, o público também terá acesso a atendimento especializado, simulações de financiamento e suporte para análise de crédito diretamente no local.