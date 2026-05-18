Recife Outlet planeja aumentar 20% do público com R$ 6 milhões em investimentos

Investimentos do empreendimento, localizado às margens da BR-232, são para a instalação de novas lojas e reestruturação física do local a partir de junho

O Recife Outlet fica localizado às margens da BR-232, no KM-20, em Moreno (Foto: Recife Outlet/Divulgação)

O Recife Outlet planeja aumentar 20% da margem de público, com R$ 6 milhões em investimentos para a chegada de novas marcas e expansão de lojas no espaço a partir de junho deste ano. O empreendimento, localizado às margens da BR-232, no KM-20, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife, reúne marcas locais, nacionais e internacionais.

O superintendente do Recife Outlet, Marcos Sodré, explica que os investimentos acontecem com o objetivo de atender a demanda do público, que segue aquecido ao longo dos cinco anos de empreendimento. “Com essas novas lojas que estão chegando, já temos investimentos na ordem de 6 milhões. Inclusive, já estamos assinando novos contratos e vamos precisar construir novas lojas”, explica. Segundo ele, a expectativa é de que o empreendimento continue em expansão.

Ainda segundo Sodré, os investimentos devem potencializar o público que frequenta o estabelecimento e aumentar o fluxo de pessoas em cerca de 20%. Hoje o espaço recebe 100 mil pessoas por mês, chegando a 150 mil consumidores em períodos sazonais como a Black Friday. Criado em 2021, o empreendimento funciona com um mix de marcas internacionais, regionais e nacionais.

RMR tem vantagem competitiva

Para o superintendente do Recife Outlet, quando comparado aos demais mercados do segmento no Nordeste, a Região Metropolitana do Recife, além de ter vantagens geográficas na região, o movimento no local é também beneficiado pelo turismo médico.

Além de consumidores do próprio Recife, Sodré também destaca que o espaço recebe constantemente consumidores de João Pessoa e de Maceió. Outras capitais do Nordeste que também se destacam nesse segmento são Fortaleza e Salvador.

Em junho, duas lojas que já estão operando no Recife Outlet serão ampliadas, a Ciao, que ganhou um espaço maior, a marca alemã Boss terá uma área de 600 m², e ampliará a oferta de produtos.

Ainda no mesmo mês, a marca nacional de calçados Constance será instalada no espaço.

Já em julho, o Recife Outlet receberá a marca Makenji, grife catarinense de moda feminina, com a sua primeira loja no Nordeste com 400 m². Outra marca que também chega no mesmo mês é a Mr. Kitch, de moda masculina, com uma loja de 200 m². Já em setembro é a Red Life, marca de moda masculina.

Promoção marca aniversário

Recentemente o empreendimento completou cinco anos. Para comemorar lança o Day Out, que acontece de 22 a 24 de maio com produtos que chegam a até 80% de descontos. Mais de 100 marcas conhecidas estarão com produtos selecionados e algumas com descontos progressivos.