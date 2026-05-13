Governo publicará nesta quarta-feira (13) Medida para baixar preço da gasolina diante de reajuste

A pasta informou que o governo vai anunciar "novas ações de enfrentamento aos efeitos da guerra" sobre o setor de combustíveis no Brasil

A medida, que prevê a concessão de subvenção econômica de R$ 1,20 por litro de diesel, sendo R$ 0,60 por litro de contribuição da União e R$ 0,60 dos estados e do Distrito Federal, por meio de adesão voluntária (Crysli Viana/DP Foto)

O governo federal publicará ainda nesta quarta-feira, 13, em edição extra do Diário Oficial da União, uma Medida Provisória (MP) para reduzir o preço da gasolina diante de um iminente aumento nos preços pela Petrobras. O anúncio será feito às 15 horas no Ministério de Minas e Energia (MME).

A pasta informou que o governo vai anunciar "novas ações de enfrentamento aos efeitos da guerra" sobre o setor de combustíveis no Brasil.

Na entrevista à imprensa, estarão presentes os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, também participará.

O governo esperava aprovar o PLP dos combustíveis, que permite usar receitas extraordinárias de petróleo para reduzir impostos dos combustíveis, só na próxima semana. Enquanto isso, via a pressão de um possível aumento na gasolina da Petrobras subir.

A presidente da estatal, Magda Chambriard, afirmou a investidores na terça-feira que o aumento estava próximo: "Vai acontecer 'já já' aumento do preço da gasolina, mas temos que manter o mercado", disse.

Magda ainda voltou a comentar a volatilidade na escalada de preços internacionais. "Às vezes o preço do petróleo oscila US$ 15 por barril no mesmo dia", disse.

Ela complementou que, em 12 dias de guerra, houve a subvenção de R$ 0,70 e, após 15 dias, mais R$ 0,80 para o diesel.